Berna Biber Şişman Oyuncu Olmanın Zorluklarını Anlattı: "Sen Ekmek Beyinlisin!"
Berna Biber Şişman Oyuncu Olmanın Zorluklarını Anlattı: "Sen Ekmek Beyinlisin!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zooUl...
Yarım Elma, Recep İvedik, Kırmızı Oda gibi pek çok popüler yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Biber, şişman oyuncu olmanın zorluklarını mevzu YouTube kanalına anlattı.
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Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi başarılı pek çok yapımda rol alan Berna Biber, mevzu: adlı YouTube kanalına konuk oldu.
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Hem sektörde hem de sosyal hayatta şişman olmakla ilgili konuşan ünlü oyuncu, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.
Biber şişman oyunculara "sen ekmek beyinlisin, olmayacak amcalara, yaşlılara aşık olup peşinde koşuyorsun" temalı roller yazıldığını açıkladı.
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