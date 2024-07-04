Görüş Bildir
Haberler
TV
Berna Biber Şişman Oyuncu Olmanın Zorluklarını Anlattı: "Sen Ekmek Beyinlisin!"

Berna Biber Şişman Oyuncu Olmanın Zorluklarını Anlattı: "Sen Ekmek Beyinlisin!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 01:40

Yarım Elma, Recep İvedik, Kırmızı Oda gibi pek çok popüler yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Biber, şişman oyuncu olmanın zorluklarını mevzu YouTube kanalına anlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zooUl...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi başarılı pek çok yapımda rol alan Berna Biber, mevzu: adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi başarılı pek çok yapımda rol alan Berna Biber, mevzu: adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Hem sektörde hem de sosyal hayatta şişman olmakla ilgili konuşan ünlü oyuncu, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

Hem sektörde hem de sosyal hayatta şişman olmakla ilgili konuşan ünlü oyuncu, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

Biber şişman oyunculara "sen ekmek beyinlisin, olmayacak amcalara, yaşlılara aşık olup peşinde koşuyorsun" temalı roller yazıldığını açıkladı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
s.rtc

Ön yargıların tavan yaptığı Bi dönemdeyiz. Çirkin veya şişman olarak görülüyorsan yeteneklerin pek Bi önemi yok. Ama fiziksel olarak iyiysen birazda güzelsen... Devamını Gör