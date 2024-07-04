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Ortalık Alev Alır! Orhan Pamuk'un Kitabından Uyarlanan Masumiyet Müzesi İçin Bomba İsme Teklif Gitti!

Ortalık Alev Alır! Orhan Pamuk'un Kitabından Uyarlanan Masumiyet Müzesi İçin Bomba İsme Teklif Gitti!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 01:00

Birsen Altuntaş, Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanacak Masumiyet Müzesi için ekranların sevilen ismine teklif gittiğini açıkladı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan pek çok yapım var. TV ekranlarının yanı sıra dijital platformlar için de hazırlıklar sürüyor.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan pek çok yapım var. TV ekranlarının yanı sıra dijital platformlar için de hazırlıklar sürüyor.

Çekilmesi planlanan ve şimdiden büyük bir iddiaya sahip dizilerden biri de Orhan Pamuk'un aynı isimli kitabından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi.

Çekilmesi planlanan ve şimdiden büyük bir iddiaya sahip dizilerden biri de Orhan Pamuk'un aynı isimli kitabından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi.

Ay Yapım'ın hazırlıklarına başladığı Masumiyet Müzesi dizisinin Netflix'te yayınlanması gündemde.

Ay Yapım'ın hazırlıklarına başladığı Masumiyet Müzesi dizisinin Netflix'te yayınlanması gündemde.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kemal ve Füsun’un 1975 yılında İstanbul’da başlayan ve günümüze kadar gelen aşk hikayesinin başrolü için Selahattin Paşalı'ya teklif gitmiş!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kemal ve Füsun’un 1975 yılında İstanbul’da başlayan ve günümüze kadar gelen aşk hikayesinin başrolü için Selahattin Paşalı'ya teklif gitmiş!

Son olarak Ömer'de izlediğimiz yakışıklı oyuncunun Kemal rolünün üstesinden başarıyla geleceğinden eminiz! Bakalım teklifi kabul edecek mi?

Son olarak Ömer'de izlediğimiz yakışıklı oyuncunun Kemal rolünün üstesinden başarıyla geleceğinden eminiz! Bakalım teklifi kabul edecek mi?

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