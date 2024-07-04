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Haluk Bilginer Dahil! Variety'ye Göre 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' Dalında Yarışması Beklenen Filmler

Haluk Bilginer Dahil! Variety'ye Göre 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' Dalında Yarışması Beklenen Filmler

film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 17:59

97. Akademi Ödülleri töreni 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Ödül törenine daha çok vakit olmasına rağmen daha şimdiden sinema yayıncıları tahminlerini yapmaya başladı bile. Bu listede Variety'nin '2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilir' dediği filmleri sizler için sıraladık. Listede Haluk Bilginer'in Angelina Jolie'ye eşlik ettiği 'Maria' filmi de var. Vizyona giren ve daha girmeyen tüm bu filmler için şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Dune: Part Two

1. Dune: Part Two

IMDb: 8.6

Serinin ikinci filmi olan bu yapım, Paul Atreides'in, ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşmesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

2. Blitz

2. Blitz

Tarihi drama türündeki film, İkinci Dünya Savaşı'nda Britanya başkentinin bombalanması sırasında yaşanan olaylar esnasında bir grup Londralının hikayelerini konu alıyor.

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Harris Dickinson, Saoirse Ronan, Stephen Graham

3. Gladiator II

3. Gladiator II

Tüm zamanların en sevilen filmi olan Gladyatör'ün devamı niteliğindeki bu film, Maximus'un aşkı Lucilla'nın oğlu Lucius'un, Maximus'un ölümünün ardından yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal

4. Nickel Boys

4. Nickel Boys

Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan Nickel Boys, Florida'daki reform okulunun yürek parçalayıcı zorluklarına birlikte göğüs geren iki genç Afrikalı Amerikalı arasındaki güçlü dostluğu anlatıyor.

Yönetmen: RaMell Ross

Oyuncular: Ethan Herisse, Brandon Wilson, Hamish Linklater

5. Conclave

5. Conclave

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur.

Yönetmen: Edward Berger

Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow

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6. The Room Next Door

6. The Room Next Door

Martha'nın annesiyle olan gergin ilişkisi, bir yanlış anlaşılmanın onları ayırmasıyla tamamen bozulur. Ortak arkadaşları Ingrid, uçurumun her iki tarafını da görür.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Tilda Swinton, Julianne Moore, Alessandro Nivola

7. Anora

7. Anora

IMDb: 7.4

Film, New York City ve Las Vegas'ta vurulan bir seks işçisinin başına gelenleri ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington

8. The Piano Lesson

8. The Piano Lesson

Film, aile yadigârı olan piyanoya ne yapılacağına karar vermeye çalışırken, aile mirası ve daha pek çok sorunla uğraşan Charles ailesinin hayatlarını takip ediyor.

Yönetmen: Malcolm Washington

Oyuncular: Samuel L. Jackson, John David Washington, Corey Hawkins

9. Emilia Perez

9. Emilia Perez

IMDb: 7.1

Bugünün Meksika'sında avukat Rita beklenmedik bir teklif alır. Korkulan bir kartel patronunun her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşerek işinden emekli olmasına ve sonsuza dek ortadan kaybolmasına yardım etmesi gerekir.

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Selena Gomez, Zoe Saldana, Edgar Ramírez

10. The Wild Robot

10. The Wild Robot

Roz adlı akıllı robot, bir gemi kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalır. Roz, zorlu ortamda hayatta kalabilmek için adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuyla ilgilenir.

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Catherine O'Hara

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11. A Complete Unknown

11. A Complete Unknown

Film, genç Bob Dylan'ın 1965 yılında elektro gitarla performans sergilemeye başlamasının ardından folk müzik sahnesini ve tabii rock'n roll' kültürünü sarsmasını konu alıyor.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Monica Barbaro, Timothée Chalamet, Boyd Holbrook

12. Joker: Folie à Deux

12. Joker: Folie à Deux

Joker serisinin devamı olan film, zamanla kendi kişiliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine sıkı sıkı sarılan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Catherine Keener

13. Sing Sing

13. Sing Sing

Film, işlemediği bir suç nedeniyle Sing Sing'de hapsedilen Divine G'nin, dayanıklılık, insanlık ve sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak cezaevi arkadaşlarıyla bir tiyatro grubunda rol almasını ve hayattaki amacını keşfetmesini konu alıyor.

Yönetmen: Greg Kwedar

Oyuncular: Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose

14. Beetlejuice Beetlejuice

14. Beetlejuice Beetlejuice

Bir aile trajedisinin ardından Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine geri döner. Hâlâ Beetlejuice'in etkisinde olan Lydia'nın hayatı, kızı Astrid'in yanlışlıkla Ölümden Sonra Yaşam'a açılan kapıyı açmasıyla altüst olur.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci

15. Queer

15. Queer

1940'lı yıllarda geçen film New Orleans'taki bir uyuşturucu baskınından kaçan Lee'nin hayatını ve onun eski bir asker olan Allerton'a aşık olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Daniel Craig, Jason Schwartzman, Drew Starkey

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16. Maria

16. Maria

Film, dünyanın en büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerinde yaşadığı olayları konu alıyor. Filmde Jolie'ye Haluk Bilginer eşlik ediyor.

Yönetmen: Pablo Larraín

Oyuncular: Angelina Jolie, Valeria Golino, Kodi Smit-McPhee

17. His Three Daughters

17. His Three Daughters

Aile dinamiklerinin bu gergin, dokunaklı ve komik portresi, hasta babalarına bakmak ve birbirleriyle bozulan ilişkilerini onarmak için New York'taki bir apartman dairesinde bir araya gelen üç ayrı kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Azazel Jacobs

Oyuncular: Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Carrie Coon

18. SNL 1975

18. SNL 1975

11 Ekim 1975'te genç komedyenlerden oluşan bir grup televizyonu sonsuza dek değiştirir. Film, SNL'nin ilk yayınına giden anların kamera arkası hikayesini takip ediyor.

Yönetmen: Jason Reitman

Oyuncular: Willem Dafoe, J.K. Simmons, Dylan O'Brien

19. We Live in Time

19. We Live in Time

Gelecek vaadeden bir şef ve yakın zamanda boşanmış bir kadın, şans eseri bir karşılaşma onları on yıl süren bir aşk için bir araya getirdiğinde hayatları sonsuza kadar değişir.

Yönetmen: John Crowley

Oyuncular: Florence Pugh, Andrew Garfield, Adam James

20. Inside Out 2

20. Inside Out 2

IMDb: 7.9

Bu yapım, Riley'nin ergenliğe girmesini ve bunun sonucunda yepyeni, daha karmaşık duygular deneyimlemesini konu alan bir devam filmidir. Riley ergenlik yıllarına uyum sağlamaya çalışırken eski duyguları da değiştirilme olasılığına uyum sağlamaya çalışır.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

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