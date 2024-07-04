Haluk Bilginer Dahil! Variety'ye Göre 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' Dalında Yarışması Beklenen Filmler

97. Akademi Ödülleri töreni 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Ödül törenine daha çok vakit olmasına rağmen daha şimdiden sinema yayıncıları tahminlerini yapmaya başladı bile. Bu listede Variety'nin '2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilir' dediği filmleri sizler için sıraladık. Listede Haluk Bilginer'in Angelina Jolie'ye eşlik ettiği 'Maria' filmi de var. Vizyona giren ve daha girmeyen tüm bu filmler için şimdiden iyi seyirler dileriz.