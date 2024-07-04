Haluk Bilginer Dahil! Variety'ye Göre 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' Dalında Yarışması Beklenen Filmler
Haluk Bilginer Dahil! Variety'ye Göre 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' Dalında Yarışması Beklenen Filmler
97. Akademi Ödülleri töreni 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Ödül törenine daha çok vakit olmasına rağmen daha şimdiden sinema yayıncıları tahminlerini yapmaya başladı bile. Bu listede Variety'nin '2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilir' dediği filmleri sizler için sıraladık. Listede Haluk Bilginer'in Angelina Jolie'ye eşlik ettiği 'Maria' filmi de var. Vizyona giren ve daha girmeyen tüm bu filmler için şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Dune: Part Two
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2. Blitz
3. Gladiator II
4. Nickel Boys
5. Conclave
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6. The Room Next Door
7. Anora
8. The Piano Lesson
9. Emilia Perez
10. The Wild Robot
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11. A Complete Unknown
12. Joker: Folie à Deux
13. Sing Sing
14. Beetlejuice Beetlejuice
15. Queer
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16. Maria
17. His Three Daughters
18. SNL 1975
19. We Live in Time
20. Inside Out 2
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