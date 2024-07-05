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Bir Karşılaştırma da Begüm Öner'den Geldi: Bodrum'dan Sonra Samos'a Giden Oyuncu İsyan Bayrağını Çekti!

Bir Karşılaştırma da Begüm Öner'den Geldi: Bodrum'dan Sonra Samos'a Giden Oyuncu İsyan Bayrağını Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 23:10

Ünlü oyuncu Begüm Öner, Bodrum arkasından yaptığı Samos tatilini karşılaştırdı. Fiyatların yarı yarıya olduğunu vurgulayan Öner, isyan bayrağını çekti!

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2012'de başlayan Seksenler dizisinin setinde aşık olup 2015 yılında evlenen Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yıllardır korudukları dünya tatlısı ilişkiyle gözde çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

2012'de başlayan Seksenler dizisinin setinde aşık olup 2015 yılında evlenen Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yıllardır korudukları dünya tatlısı ilişkiyle gözde çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

Çiftin bu sefer gündemde olmasının sebebi ise birçok ünlü gibi çıktıkları Bodrum tatili dönüşünde yaptıkları Yunanistan karşılaştırması...

Çiftin bu sefer gündemde olmasının sebebi ise birçok ünlü gibi çıktıkları Bodrum tatili dönüşünde yaptıkları Yunanistan karşılaştırması...

Eşi Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen Begüm Öner, fiyatların yarı yarıya olduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

Eşi Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen Begüm Öner, fiyatların yarı yarıya olduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

"Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani." dedi beach'lere verilen giriş ücreti ve şezlong ücretine de değindi. İşte o anlar👇

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