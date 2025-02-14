Aile Bakanlığı'nın Esprili (!) 14 Şubat Mesajına Bekarlar İsyan Etti
Aile Bakanlığı'nın Esprili (!) 14 Şubat Mesajına Bekarlar İsyan Etti
2025 yılı hükümet tarafından Aile Yılı ilan edilmişti. Evlenmek isteyenlere kredi gibi bazı çalışmalar yapıldı. Ancak araştırmalar gösteriyor ki Türk gençliğinin gerek ekonomik gerek sosyolojik sebeplerden ötürü evliliğe bakış açışı her geçen yıl daha negatif bir hal alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da emojili bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma şakalı şakasız binlerce tepki paylaşımı geldi.
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Paylaşım şöyle;
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Gelen tepkilerin çoğu ekonomi odaklı.
Çünkü yapılan araştırmalara göre evlilik maliyetleri giderek artıyor.
İnanamayanlar da oldu.
Paylaşım ciddiyetsiz bulundu.
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Tabii işin bir de kadına şiddet boyutu var.
Yiğit Özgür'ün meşhur karesi de paylaşıldı.
Bakanlığı gerçekçi olmamakla suçlayanlar oldu.
Bir de atama bekleyenler var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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