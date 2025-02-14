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Kanoyla Seyahat Eden Kişiyi Yutup Geri Çıkaran Balina Şaşkınlık Yarattı

Kanoyla Seyahat Eden Kişiyi Yutup Geri Çıkaran Balina Şaşkınlık Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.02.2025 - 15:05

Geçtiğimiz günlerde Şili açıklarında bulunan Macellan Boğazı'nda kanosuyla seyahat eden 24 yaşındaki genci bir kambur balina yuttu. Haberi daha da ilginçleştiren olay 24 yaşındaki kanocunun bu olaydan kurtulmasıydı. 24 yaşındaki Adrian Simancas'ın başına gelen bu ilginç olayı videoyla kaydeden kişi ise babasından başkadı değildi. Babasına göre Simancas olaydan yara almadan kurtuldu.

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Görüntüler şu şekilde...

Tabii Hz. Yunus'un kıssasına benzetenler oldu.

Tabii Hz. Yunus'un kıssasına benzetenler oldu.
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Bunun bir mucize mi yoksa yanılma mı olduğu da tartışıldı.

Bunun bir mucize mi yoksa yanılma mı olduğu da tartışıldı.

Diğer tepkiler şöyle;

Diğer tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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