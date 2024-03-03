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En Son Erotik Şovuyla Olay Olan Sam Smith Şimdi de Podyuma Çıkarak 'Evlerden Irak' Dedirtti

En Son Erotik Şovuyla Olay Olan Sam Smith Şimdi de Podyuma Çıkarak 'Evlerden Irak' Dedirtti

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 20:12

Ünlü şarkıcı Sam Smith geçtiğimiz yıl imajında köklü değişiklikler yaşamış, yeni hal ve hareketleriyle 'Ne oldu sana?' diye sorgulatmıştı. En son yaş sınırı olmayan konserinde sergilediği erotik şovla yabancı magazinin gündemine gelen Sam Smith, şimdi de podyumun tozunu attırırken giydiği kıyafetlerle hayatı sorgulattı.

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Geçtiğimiz yıllardan bu yana tarzında göz ardı edilemez bir değişim yaşayan Sam Smith'in son hali ve hareketleri sık sık yabancı magazinin gündemine geliyor.

Geçtiğimiz yıllardan bu yana tarzında göz ardı edilemez bir değişim yaşayan Sam Smith'in son hali ve hareketleri sık sık yabancı magazinin gündemine geliyor.

Kendisinin önce verdiği pozlar ayrı bir olay olmuş...

Kendisinin önce verdiği pozlar ayrı bir olay olmuş...

Sahnedeki performansı ayrı olay olmuştu!

Smith şimdi de Vivienne Westwood Fall 2024 şovunda podyuma çıktı: Kendisini görenler tanımakta güçlük yaşadı.

Smith şimdi de Vivienne Westwood Fall 2024 şovunda podyuma çıktı: Kendisini görenler tanımakta güçlük yaşadı.

Kombini ayrı yürüyüşü ayrı bir olay olan Sam Smith kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ya modayı çok yanlış anladılar ya da biz modadan anlamıyoruz!

Ya modayı çok yanlış anladılar ya da biz modadan anlamıyoruz!
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Gelen yorumlar ise şu şekilde...

Gelen yorumlar ise şu şekilde...
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