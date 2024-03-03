En Son Erotik Şovuyla Olay Olan Sam Smith Şimdi de Podyuma Çıkarak 'Evlerden Irak' Dedirtti
En Son Erotik Şovuyla Olay Olan Sam Smith Şimdi de Podyuma Çıkarak 'Evlerden Irak' Dedirtti
Ünlü şarkıcı Sam Smith geçtiğimiz yıl imajında köklü değişiklikler yaşamış, yeni hal ve hareketleriyle 'Ne oldu sana?' diye sorgulatmıştı. En son yaş sınırı olmayan konserinde sergilediği erotik şovla yabancı magazinin gündemine gelen Sam Smith, şimdi de podyumun tozunu attırırken giydiği kıyafetlerle hayatı sorgulattı.
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Geçtiğimiz yıllardan bu yana tarzında göz ardı edilemez bir değişim yaşayan Sam Smith'in son hali ve hareketleri sık sık yabancı magazinin gündemine geliyor.
Kendisinin önce verdiği pozlar ayrı bir olay olmuş...
Smith şimdi de Vivienne Westwood Fall 2024 şovunda podyuma çıktı: Kendisini görenler tanımakta güçlük yaşadı.
Ya modayı çok yanlış anladılar ya da biz modadan anlamıyoruz!
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Gelen yorumlar ise şu şekilde...
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