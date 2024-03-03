En Son Erotik Şovuyla Olay Olan Sam Smith Şimdi de Podyuma Çıkarak 'Evlerden Irak' Dedirtti

Ünlü şarkıcı Sam Smith geçtiğimiz yıl imajında köklü değişiklikler yaşamış, yeni hal ve hareketleriyle 'Ne oldu sana?' diye sorgulatmıştı. En son yaş sınırı olmayan konserinde sergilediği erotik şovla yabancı magazinin gündemine gelen Sam Smith, şimdi de podyumun tozunu attırırken giydiği kıyafetlerle hayatı sorgulattı.