Ameliyattan Sonra Aylarca Ortalardan Kaybolan Kate Middleton İşinin Başına Bu Yaz Dönebilecek

Apar topar alındığı ameliyat sonrası 2.5 ay boyunca kayıplara karışan Galler Prensesi Kate Middleton'dan kimseler haber alamıyordu. Derken Middleton aylar sonra ilk kez görüntülendi ancak uzaktan dahi hasta ve yorgun olduğu gözlerden kaçmadı. Öte yandan saray, Middleton'ın katılacağı ilk resmi etkinliği duyurarak ne zaman işinin başına dönebileceğinin sinyalini de vermiş oldu. Bu gidişle Middleton eski hayatına ve işlerinin başına anca yazın dönebilecek. 👇