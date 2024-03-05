Ameliyattan Sonra Aylarca Ortalardan Kaybolan Kate Middleton İşinin Başına Bu Yaz Dönebilecek
Ameliyattan Sonra Aylarca Ortalardan Kaybolan Kate Middleton İşinin Başına Bu Yaz Dönebilecek
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/royals/26379...
Apar topar alındığı ameliyat sonrası 2.5 ay boyunca kayıplara karışan Galler Prensesi Kate Middleton'dan kimseler haber alamıyordu. Derken Middleton aylar sonra ilk kez görüntülendi ancak uzaktan dahi hasta ve yorgun olduğu gözlerden kaçmadı. Öte yandan saray, Middleton'ın katılacağı ilk resmi etkinliği duyurarak ne zaman işinin başına dönebileceğinin sinyalini de vermiş oldu. Bu gidişle Middleton eski hayatına ve işlerinin başına anca yazın dönebilecek. 👇
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En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Kate Middleton, üç gün sonra apar topar ameliyata alınmıştı.
O zamandan beri bir daha görüntülenmeyen Galler Prensesi, herkesi hem endişelendirmiş hem de akıllara 'Durumu ciddi mi?' sorularını getirmişti.
Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Middleton planlı bir ameliyat geçirmiş olsa da yaklaşık 2.5 aydır kendisinden haber alınamaması kamuoyunda yankı oluşturdu.
Aylar sonra ilk kez görüntülenen Middleton'ın uzaktan dahi yorgun ve hasta göründüğü dikkatlerden kaçmadı.
Bir saray mensubu ve Galler Prensesi olarak ajandası hep yoğun olan Middleton'ın ne zaman işinin başına döneceği de merak konusuydu.
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Saray yeni yaptığı açıklamada Middleton'ın katılacağı ilk kraliyet etkinliğini duyurdu.
Middleton'ın ameliyat sonrası katılacağı ilk kraliyet etkinliği Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören (Trooping the Colour) olacak.
2 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen bu törene Middleton'ın katılacağını saray doğruladı.
Bu Middleton'ın uzun bir süre ortalıkta olmayacağını ve yaza kadar iyileşme sürecinde olacağı anlamına geliyor olabilir.
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