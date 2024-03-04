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Shakespeare'in Pabucu Damda! Taylor Swift'in Dünyaca Ünlü Şairin Kuzeni Olduğu Ortaya Çıktı

Shakespeare'in Pabucu Damda! Taylor Swift'in Dünyaca Ünlü Şairin Kuzeni Olduğu Ortaya Çıktı

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 22:45

Bu şarkıları yazmak özel bir yetenek ister, biliyorduk: Taylor Swift'in, dünyaca ünlü şairin 6. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Kalp kırıklığı ve ayrılık acısı bir insan olsaydı, şüphesiz o kişi Taylor Swift olurdu.

Kalp kırıklığı ve ayrılık acısı bir insan olsaydı, şüphesiz o kişi Taylor Swift olurdu.

Şarkılarıyla hepimize varoluşsal sancılar yaşatan Taylor Swift çağımızın en başarılı söz yazarlarından.

Şarkılarıyla hepimize varoluşsal sancılar yaşatan Taylor Swift çağımızın en başarılı söz yazarlarından.

Zaten tüm dünyayı kasıp kavuran albümleri ve rekordan rekora koşması da bunun gayet açık kanıtı.

Zaten tüm dünyayı kasıp kavuran albümleri ve rekordan rekora koşması da bunun gayet açık kanıtı.

Öyle ki kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Gelecekte çağımızın Shakespeare'i olarak anılması an meselesi.

Öyle ki kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Gelecekte çağımızın Shakespeare'i olarak anılması an meselesi.

Şimdiden üniversitelerde Swift adına dersler açılmaya başlandı.

Derken, ünlü şarkıcının gerçekten de dünyaca ünlü bir şairle akraba olduğu ortaya çıktı.

Derken, ünlü şarkıcının gerçekten de dünyaca ünlü bir şairle akraba olduğu ortaya çıktı.
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Ünlü şarkıcının, Emily Dickinson'ın 6. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının, Emily Dickinson'ın 6. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıktı.
twitter.com

Bizce bu uzaktan akrabalık çok şeyi açıklıyor... Siz ne dersiniz?

Bizce bu uzaktan akrabalık çok şeyi açıklıyor... Siz ne dersiniz?

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