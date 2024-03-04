Shakespeare'in Pabucu Damda! Taylor Swift'in Dünyaca Ünlü Şairin Kuzeni Olduğu Ortaya Çıktı
Shakespeare'in Pabucu Damda! Taylor Swift'in Dünyaca Ünlü Şairin Kuzeni Olduğu Ortaya Çıktı
Bu şarkıları yazmak özel bir yetenek ister, biliyorduk: Taylor Swift'in, dünyaca ünlü şairin 6. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıktı.
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Kalp kırıklığı ve ayrılık acısı bir insan olsaydı, şüphesiz o kişi Taylor Swift olurdu.
Şarkılarıyla hepimize varoluşsal sancılar yaşatan Taylor Swift çağımızın en başarılı söz yazarlarından.
Zaten tüm dünyayı kasıp kavuran albümleri ve rekordan rekora koşması da bunun gayet açık kanıtı.
Öyle ki kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Gelecekte çağımızın Shakespeare'i olarak anılması an meselesi.
Derken, ünlü şarkıcının gerçekten de dünyaca ünlü bir şairle akraba olduğu ortaya çıktı.
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Ünlü şarkıcının, Emily Dickinson'ın 6. dereceden kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Bizce bu uzaktan akrabalık çok şeyi açıklıyor... Siz ne dersiniz?
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