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Güzeller Güzeli Sydney Sweeney'in İsmail YK'dan Bozma Nişanlısı Kısa Sürede Türlü Türlü Eleştiriye Maruz Kaldı

Güzeller Güzeli Sydney Sweeney'in İsmail YK'dan Bozma Nişanlısı Kısa Sürede Türlü Türlü Eleştiriye Maruz Kaldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 00:53

Son zamanların yükselen yıldızlarından biri olan Sydney Sweeney adından sık sık yer aldığı yapımlarla ve güzelliğiyle bahsettiriyor. Kameralar karşısına yapımcı sevgilisi ile çıkan isim çok konuşuldu. Detaylar 👇

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Gençlik dizisi Euphoria ile yakladığı yükseliş ve kanıtladığı oyunculuk yetenekleriyle gündemden düşmeyen Sydney Sweeney oldukça beğenilen bir isim.

Gençlik dizisi Euphoria ile yakladığı yükseliş ve kanıtladığı oyunculuk yetenekleriyle gündemden düşmeyen Sydney Sweeney oldukça beğenilen bir isim.

Anyone But You isimli romantik komedi filmiyle beyaz perdeye bomba gibi düşen Sweeney katıldığı galalardan programlara sık sık konuşuluyor.

Anyone But You isimli romantik komedi filmiyle beyaz perdeye bomba gibi düşen Sweeney katıldığı galalardan programlara sık sık konuşuluyor.

Güzel aktrisin rol arkadaşı Glen Powell ile filmde yakladığı uyum çok beğenilmiş, ikili hakkında kısa sürede oldukça fazla aşk iddiası çıkmıştı.

Güzel aktrisin rol arkadaşı Glen Powell ile filmde yakladığı uyum çok beğenilmiş, ikili hakkında kısa sürede oldukça fazla aşk iddiası çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü bi realite şovuna katılan isim sözde oyuncu arkadaşı hakkında ortaya atılan aşk iddialarını yalanlayarak programa başlasa da kendisi pek de ciddiye alınmamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü bi realite şovuna katılan isim sözde oyuncu arkadaşı hakkında ortaya atılan aşk iddialarını yalanlayarak programa başlasa da kendisi pek de ciddiye alınmamıştı.

Anyone But You filmi süresince kendisine nişanlısı Jonathan Davino'nun eşlik ettiğini hatta o gece programa katılan isimlerden biri olduğunu söyleyen Sweeney kuliste yine ve yeniden Glen Powell ile görülmüştü.

Anyone But You filmi süresince kendisine nişanlısı Jonathan Davino'nun eşlik ettiğini hatta o gece programa katılan isimlerden biri olduğunu söyleyen Sweeney kuliste yine ve yeniden Glen Powell ile görülmüştü.
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Güzel oyuncu 2018 senesinden beri birlikte olduğu nişanlısı Davino'yu sevdiğini her fırsatta söylese de kendisini Glen Powell ile yakıştıran kesim çoğunlukta...

Güzel oyuncu 2018 senesinden beri birlikte olduğu nişanlısı Davino'yu sevdiğini her fırsatta söylese de kendisini Glen Powell ile yakıştıran kesim çoğunlukta...

İkili yeni aşk dedikodularına rağmen el ele New York sokaklarında görüntülenince yorumlar yağmur olup yağdı 👇

İkili yeni aşk dedikodularına rağmen el ele New York sokaklarında görüntülenince yorumlar yağmur olup yağdı 👇
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