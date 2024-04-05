Demet Akalın'ın "Albüm Nerede?" Sorularına Cevap Olarak Astrologları Bahane Etmesi Ortalığı Resmen Kırdı Geçti
Demet Akalın'ın "Albüm Nerede?" Sorularına Cevap Olarak Astrologları Bahane Etmesi Ortalığı Resmen Kırdı Geçti
Demet Akalın denince akan sular duruyor, kendisi magazin manşetlerinden düşmeyen nadir isimlerden biri...Bir yandan sanatçı kişiliğinden de ödün vermeyen ünlü şarkıcının albüm sorularına verdiği yanıt ise ortalığı kırdı geçirdi. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Akalın ve sürekli viral olan tweetlerini duymayan yoktur. Sosyal medya kullanımı denildiğinde bir dünya markası olan efsane şarkıcı her geçen gün paylaşımlarıyla konuşulmayı başarıyor.
Türk popunun en büyük isimlerinden biri olan Demet Akalın'ın daha önce şarkılarını duymayan ve şarkılarının sözlerini diline dolamayan yok denecek kadar azdır.
Sanatçı kişiliği dışında, filtresiz yorumlarını eksik etmeyen ünlü isim şu sıralar Jess Molho ile Gel Konuşalım isimli gündüz kuşağı programında sunuculuk yapıyor.
Daha önce birçok tweeti yüzünden dillere düşen, gerek dili gerek yazım yanlışlarıyla gündem olan Demet Akalın'ın şu sıralar bambaşka bir takıntısı var.
Geçtiğimiz seneden beri astrolog yönlendirmeleriyle hayatını şekillendiren Demet Akalın'ın bir yemek programının sunduğu aylık 600 bin TL'lik iş teklifini reddetmesi de gündeme bomba gibi oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nisan ayında albüm çıkartacağı söylenen Demet Akalın'ın 6.7 milyon takipçili X hesabından bir hayranına verdiği cevap yine ve yeniden çok konuşuldu!
Astrologların dediğine göre Nisan ayında albüm çıkaramayacağını söyleyen isim takipçilerinden birçok yorum aldı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın