5 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre daha boşanalı bir yıl olmaya Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Alaçatı'da aynı lüks sitede karşılıklı evler satın aldı...
Eskiden çok yakın dost şimdilerde ise araları biraz açık olan Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk üçlüsünün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı. Üç arkadaşın yıllar önceki estetiksiz halleri görenleri şoke etti!
Son zamanların en büyük aşk bombasını hiç şüphesiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş patlattı. Aşk orucunu uzun bir aranın ardından bozan Birce Akalay, sevgilisiyle ilk kez yan yana paylaşım yaptı!
Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Cemal Can Canseven, dünyadaki en yakışıklı 50 erkeğin arasına 13. sıradan girince güzel haberi ailesine duyurmaya karar verdi! 😂 Ailesinin verdiği tepki ise kahkaha attırdı!
Ünlü oyuncu Selin Şekerci, özellikle Kaçak Gelinler dizisindeki rolüyle akıllarımıza kazındı. Tabii partneri Furkan Adnıç ile olan uyumları da bir başkaydı. Dizinin sevenlerini mutlu edecek yepyeni bir, Furkan Andıç'ın doğum gününde geldi!
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Bir zamanlar moda programlarıyla gündemimizen düşmeyen Kemal Doğulu, "benim Kadir diye bir kardeşim yok" dediği Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!
Riyadlı bir aileye misafirliğe giden Meryem Uzerli'nin aldığı ücret resmen dudak uçuklattı!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son gaz devam ediyor! Sevgilisinin yaptığı hiçbir paylaşımı atlamayan ünlü oyuncu Mert Demir'in son pozunu yine yorumsuz bırakmadı!
Dünya Güzelimiz Azra Akın, şu sıralar ikinci bebeğine kavuşmanın telaşı içerisinde. Doğumuna günler kala Azar Akından'ın eşi ve ilk çocuğu ile tatlı mı tatlı bir aile pozu geldi.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesine yaptığı paylaşım ile tam destek verdi.
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