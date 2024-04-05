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Yılın Aşk Bombası Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan İlk Kez Yan Yana Paylaşım Geldi

Yılın Aşk Bombası Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan İlk Kez Yan Yana Paylaşım Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 21:04

Son zamanların en büyük aşk bombasını hiç şüphesiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş patlattı. Aşk orucunu uzun bir aranın ardından bozan Birce Akalay, sevgilisiyle ilk kez yan yana paylaşım yaptı!

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Ünlü oyuncu Birce Akalay, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve samimi tavırlarıyla en sevilen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve samimi tavırlarıyla en sevilen isimler arasında.

Kendisini bugüne kadar pek çok farklı rolde izleme şansı elde ettik.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay, oldukça sevildi.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay, oldukça sevildi.

Dizideki partneri İbrahim Çelikkol'la aralarında ise bazı yakınlaşmalar olduğu iddia edilmişti...

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, daha önce de Siyah Beyaz Aşk dizisinde beraber rol almışlardı. Kuş Uçuşu galasındaki samimi halleri 'aşk' olarak yorumlansa da, ikili sıkı dost olduklarını belirtmişlerdi.

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, daha önce de Siyah Beyaz Aşk dizisinde beraber rol almışlardı. Kuş Uçuşu galasındaki samimi halleri 'aşk' olarak yorumlansa da, ikili sıkı dost olduklarını belirtmişlerdi.

Geçtiğimiz haftalarda ise yepyeni bir aşk bombası düşmüştü gündemimize! Birce Akalay'ın aşk orucunu Hakan Kurtaş ile bozduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise yepyeni bir aşk bombası düşmüştü gündemimize! Birce Akalay'ın aşk orucunu Hakan Kurtaş ile bozduğu ortaya çıkmıştı.

Çok geçmeden de yeni çiftimiz magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

Sevgililer Günü'nde beraber film izleyen çiftin, daha sonra sarmaş dolaş şarkılar söylediği anlar kameralara yakalanmıştı.

Sevgililer Günü'nde beraber film izleyen çiftin, daha sonra sarmaş dolaş şarkılar söylediği anlar kameralara yakalanmıştı.
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Bugüne kadar da Birce Akalay'ın paylaşımlarında sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte olduğunu görmüş, ancak yan yana bir paylaşım görememiştik!

Bugüne kadar da Birce Akalay'ın paylaşımlarında sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte olduğunu görmüş, ancak yan yana bir paylaşım görememiştik!

Birce Akalay, ilk kez sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir paylaşım yaptı, açıklama olarak da "bunu seviyorum" yazdı!

Birce Akalay, ilk kez sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir paylaşım yaptı, açıklama olarak da "bunu seviyorum" yazdı!

Ünlü çiftin ilk pozuna ise beğeni ve yorum gelmeye devam ediyor... 🧿

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