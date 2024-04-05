Yılın Aşk Bombası Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan İlk Kez Yan Yana Paylaşım Geldi
Yılın Aşk Bombası Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan İlk Kez Yan Yana Paylaşım Geldi
Son zamanların en büyük aşk bombasını hiç şüphesiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş patlattı. Aşk orucunu uzun bir aranın ardından bozan Birce Akalay, sevgilisiyle ilk kez yan yana paylaşım yaptı!
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve samimi tavırlarıyla en sevilen isimler arasında.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay, oldukça sevildi.
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, daha önce de Siyah Beyaz Aşk dizisinde beraber rol almışlardı. Kuş Uçuşu galasındaki samimi halleri 'aşk' olarak yorumlansa da, ikili sıkı dost olduklarını belirtmişlerdi.
Geçtiğimiz haftalarda ise yepyeni bir aşk bombası düşmüştü gündemimize! Birce Akalay'ın aşk orucunu Hakan Kurtaş ile bozduğu ortaya çıkmıştı.
Sevgililer Günü'nde beraber film izleyen çiftin, daha sonra sarmaş dolaş şarkılar söylediği anlar kameralara yakalanmıştı.
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Bugüne kadar da Birce Akalay'ın paylaşımlarında sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte olduğunu görmüş, ancak yan yana bir paylaşım görememiştik!
Birce Akalay, ilk kez sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir paylaşım yaptı, açıklama olarak da "bunu seviyorum" yazdı!
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