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Yıllar Geçse de Yan Yana: Selin Şekerci'den Kaçak Gelinler'deki Partneri Furkan Andıç ile Paylaşım

Yıllar Geçse de Yan Yana: Selin Şekerci'den Kaçak Gelinler'deki Partneri Furkan Andıç ile Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 20:11

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, özellikle Kaçak Gelinler dizisindeki rolüyle akıllarımıza kazındı. Tabii partneri Furkan Adnıç ile olan uyumları da bir başkaydı. Dizinin sevenlerini mutlu edecek yepyeni bir, Furkan Andıç'ın doğum gününde geldi!

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Başarılı oyuncu Selin Şekerci, bugüne kadar pek çok projede yer aldı.

Başarılı oyuncu Selin Şekerci, bugüne kadar pek çok projede yer aldı.
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Yer aldığı her dizi ve filmde adından söz ettirene ünlü isim, son olarak sevilen bir dizide seyirci karşısına çıkmıştı.

Aile dizisinde Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci, avukat rolünde oldukça beğenilmişti.

Aile dizisinde Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci, avukat rolünde oldukça beğenilmişti.

Dizinin en sevilen ve başarılı oyuncuları arasında yer alan ünlü isim, akıllarımıza ise tek bir projeyle kazınmayı başarmıştı.

Elbette Kaçak Gelinler ile! Selin Şekerci denilince pek çok kişinin aklına hiç şüphesiz Kaçak Gelinler geliyordur.

Elbette Kaçak Gelinler ile! Selin Şekerci denilince pek çok kişinin aklına hiç şüphesiz Kaçak Gelinler geliyordur.

2014 yılında ekranlara gelen Kaçak Gelinler, romantik komedi dizileri arasında en sevilenlerden birisiydi.

Selin Şekerci, Deniz Baysal ve Açelya Topaloğlu'nun üç yakın arkadaşı canlandırdığı dizi, yayınlandığı günlere damgasını vurmuştu.

Selin Şekerci, Deniz Baysal ve Açelya Topaloğlu'nun üç yakın arkadaşı canlandırdığı dizi, yayınlandığı günlere damgasını vurmuştu.

Dizinin üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen, popülerliğinde pek de azalma olmadı.

Herkesin farklı bir aşk hikayesinin olduğu Kaçak Gelinler'de en popüler çift ise Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftiydi.

Herkesin farklı bir aşk hikayesinin olduğu Kaçak Gelinler'de en popüler çift ise Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftiydi.

Şebnem ve Selim'in aşkını hem eğlenceli hem dramatik bir şekilde aktaran ünlü isimler, ilgiyle takip ediliyordu.

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Şebnem ve Selim'in aşkı bitse de, Selin Şekerci ve Furkan Andıç'ın dostluğu devam etti.

Şebnem ve Selim'in aşkı bitse de, Selin Şekerci ve Furkan Andıç'ın dostluğu devam etti.

İki yakın dost, dizinin bitmesinden aylar yıllar sonra bile görüşmeye devam ettiler.

Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftinin uyumu o kadar çok seviliyordu ki, geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen "Çatı Katı Aşk" isimle dizide bile yeniden partner olarak düşünülmüşlerdi.

Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftinin uyumu o kadar çok seviliyordu ki, geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen "Çatı Katı Aşk" isimle dizide bile yeniden partner olarak düşünülmüşlerdi.

Yılların eskitemediği bu dostluğun halen devam ettiğini ise Selin Şekerci'nin Furkan Andıç'ın doğum gününde paylaştığı bu fotoğraf ile gördük!

Yılların eskitemediği bu dostluğun halen devam ettiğini ise Selin Şekerci'nin Furkan Andıç'ın doğum gününde paylaştığı bu fotoğraf ile gördük!

Selin Şekerci, dostuyla yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü;

'Geleneği bozmayım ben hep 1 gün geç kutluyorum. Bu da böyle olsun. İyi ki doğdun boncuk.'

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