Yıllar Geçse de Yan Yana: Selin Şekerci'den Kaçak Gelinler'deki Partneri Furkan Andıç ile Paylaşım
Yıllar Geçse de Yan Yana: Selin Şekerci'den Kaçak Gelinler'deki Partneri Furkan Andıç ile Paylaşım
Ünlü oyuncu Selin Şekerci, özellikle Kaçak Gelinler dizisindeki rolüyle akıllarımıza kazındı. Tabii partneri Furkan Adnıç ile olan uyumları da bir başkaydı. Dizinin sevenlerini mutlu edecek yepyeni bir, Furkan Andıç'ın doğum gününde geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılı oyuncu Selin Şekerci, bugüne kadar pek çok projede yer aldı.
Aile dizisinde Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci, avukat rolünde oldukça beğenilmişti.
Elbette Kaçak Gelinler ile! Selin Şekerci denilince pek çok kişinin aklına hiç şüphesiz Kaçak Gelinler geliyordur.
Selin Şekerci, Deniz Baysal ve Açelya Topaloğlu'nun üç yakın arkadaşı canlandırdığı dizi, yayınlandığı günlere damgasını vurmuştu.
Herkesin farklı bir aşk hikayesinin olduğu Kaçak Gelinler'de en popüler çift ise Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şebnem ve Selim'in aşkı bitse de, Selin Şekerci ve Furkan Andıç'ın dostluğu devam etti.
Selin Şekerci ve Furkan Andıç çiftinin uyumu o kadar çok seviliyordu ki, geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen "Çatı Katı Aşk" isimle dizide bile yeniden partner olarak düşünülmüşlerdi.
Yılların eskitemediği bu dostluğun halen devam ettiğini ise Selin Şekerci'nin Furkan Andıç'ın doğum gününde paylaştığı bu fotoğraf ile gördük!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda