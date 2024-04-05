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İkinci Bebeğini Bekleyen Azra Akın'dan Aile Pozu Geldi: Oğlu Resmen Kendisinin Kopyası!

İkinci Bebeğini Bekleyen Azra Akın'dan Aile Pozu Geldi: Oğlu Resmen Kendisinin Kopyası!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 18:32

Dünya Güzelimiz Azra Akın, şu sıralar ikinci bebeğine kavuşmanın telaşı içerisinde. Doğumuna günler kala Azar Akından'ın eşi ve ilk çocuğu ile tatlı mı tatlı bir aile pozu geldi. 

Azra Akın'ın paylaşımında, çocuğunun resmen kendisinin kopyası olması dikkat çekti!

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Azra Akın, 2002 yılında katıldığı Miss World yarışmasında Dünya Güzeli seçilmeyi başarmıştı.

Azra Akın, 2002 yılında katıldığı Miss World yarışmasında Dünya Güzeli seçilmeyi başarmıştı.

Herkesin duru güzelliğine hayran olduğu Azra Akın, o günden bugüne hiçbir şey kaybetmedi. Magazin gündeminde de yakından takip ediliyor kendisi.

2017 yılında dünyaevine giren Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti.

2017 yılında dünyaevine giren Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti.

Azra Akın'ın gelinliğinde tercih ettiği model ise herkes tarafından beğenilmişti!

Ünlü çift, 2018 yılında ise ilk çocukları Demir'i kucaklarına aldılar.

Ünlü çift, 2018 yılında ise ilk çocukları Demir'i kucaklarına aldılar.

Magazin gündeminden uzak yaşamayı tercih eden Azra Akın ve Atakan Koru, çocukları için de aynı kararı aldılar.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Azra Akın, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakitleri de paylaşıyor.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Azra Akın, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakitleri de paylaşıyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklamış, paylaşımına da "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düşmüştü.

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklamış, paylaşımına da "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düşmüştü.

Azra Akın'ın ikinci bebek haberine ise birbirinden güzel tebrik mesajları yağmıştı.

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Azra Akın son olarak eşi ve çocuğuyla aile pozlarını paylaştı!

Azra Akın son olarak eşi ve çocuğuyla aile pozlarını paylaştı!

Karnı burnunda haliyle beğeni toplayan Azra Akın'ın paylaştığı bu fotoğrafta, ayrıca dikkat çeken bir detay daha vardı.

Elbette oğlu Demir'in kendisine ne kadar çok benzediği.

Azra Akın ve oğlu Demir'i benzetemediyseniz, bir de Azra Akın'ın küçüklük fotoğrafına bakmanızı tavsiye ederiz!

Azra Akın ve oğlu Demir'i benzetemediyseniz, bir de Azra Akın'ın küçüklük fotoğrafına bakmanızı tavsiye ederiz!

Anlaşılan o ki dünyanın en yakışıklısı da şimdiden belli oldu! 🧿

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