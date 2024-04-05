İkinci Bebeğini Bekleyen Azra Akın'dan Aile Pozu Geldi: Oğlu Resmen Kendisinin Kopyası!
İkinci Bebeğini Bekleyen Azra Akın'dan Aile Pozu Geldi: Oğlu Resmen Kendisinin Kopyası!
Dünya Güzelimiz Azra Akın, şu sıralar ikinci bebeğine kavuşmanın telaşı içerisinde. Doğumuna günler kala Azar Akından'ın eşi ve ilk çocuğu ile tatlı mı tatlı bir aile pozu geldi.
Azra Akın'ın paylaşımında, çocuğunun resmen kendisinin kopyası olması dikkat çekti!
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Azra Akın, 2002 yılında katıldığı Miss World yarışmasında Dünya Güzeli seçilmeyi başarmıştı.
2017 yılında dünyaevine giren Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti.
Ünlü çift, 2018 yılında ise ilk çocukları Demir'i kucaklarına aldılar.
Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Azra Akın, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakitleri de paylaşıyor.
Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklamış, paylaşımına da "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düşmüştü.
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Azra Akın son olarak eşi ve çocuğuyla aile pozlarını paylaştı!
Azra Akın ve oğlu Demir'i benzetemediyseniz, bir de Azra Akın'ın küçüklük fotoğrafına bakmanızı tavsiye ederiz!
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