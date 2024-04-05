Influencer'lar Radara Girdi: Sosyal Medyada Vergi Müfettişleri Fenomenleri Takibe Aldı
Influencer'lar Radara Girdi: Sosyal Medyada Vergi Müfettişleri Fenomenleri Takibe Aldı
Geçen aylarda Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama iddialarıyla hapse girmeleriyle gözlerin üzerlerine çevrildiği fenomenler müfettişlerin radarına girdi.
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Dilan ve Engin Polat çiftinin altın tozlu kahveleri, özel uçaklı tatilleriyle başlayan, ardından Eylül Öztürk, Tayyargiller gibi fenomenlerin de isimlerinin tartışıldığı "sosyal medyan zenginleri" radara girdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sosyal medyada Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri sahaya indi!
İnternet üzerinden kazançlarıyla gündemde olan influencer ve fenomenlerin harcamalarının kazançlarıyla uyumlu olup olmadığı incelenecek.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) vatandaş vicdanında sorulan "kolay para kazanmaya" denetim başlattı.
Lüks araçları, yüksek harcamaları, lüks tüketimleri, gayrimenkulleri yakından incelenen sosyal medya fenomenleri, geliriyle uyuşmayacak şekilde yaşayanların kayıtları tutuldu.
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Yabancı sosyal medya platformlarının bilgilerini vermemesi nedeniyle, "web kazıma yöntemi" kullanılırken, resim, video, yazı gibi çeşitli formatlardaki veriler toplandı.
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