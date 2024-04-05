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Influencer'lar Radara Girdi: Sosyal Medyada Vergi Müfettişleri Fenomenleri Takibe Aldı

Influencer'lar Radara Girdi: Sosyal Medyada Vergi Müfettişleri Fenomenleri Takibe Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 14:46

Geçen aylarda Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama iddialarıyla hapse girmeleriyle gözlerin üzerlerine çevrildiği fenomenler müfettişlerin radarına girdi.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin altın tozlu kahveleri, özel uçaklı tatilleriyle başlayan, ardından Eylül Öztürk, Tayyargiller gibi fenomenlerin de isimlerinin tartışıldığı "sosyal medyan zenginleri" radara girdi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin altın tozlu kahveleri, özel uçaklı tatilleriyle başlayan, ardından Eylül Öztürk, Tayyargiller gibi fenomenlerin de isimlerinin tartışıldığı "sosyal medyan zenginleri" radara girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sosyal medyada Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri sahaya indi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sosyal medyada Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri sahaya indi!

İnternet üzerinden kazançlarıyla gündemde olan influencer ve fenomenlerin harcamalarının kazançlarıyla uyumlu olup olmadığı incelenecek.

İnternet üzerinden kazançlarıyla gündemde olan influencer ve fenomenlerin harcamalarının kazançlarıyla uyumlu olup olmadığı incelenecek.

Hürriyet'in haberine göre, 'web kazıma' teknikleriyle yapılan derin incelemelerde radara 30 bin influencer takıldı. 

Maliye'nin kazançları oranında vergi ödemeyenlere yönelik yoğun denetimleri başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek talimat verdi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) vatandaş vicdanında sorulan "kolay para kazanmaya" denetim başlattı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) vatandaş vicdanında sorulan "kolay para kazanmaya" denetim başlattı.

Iinfluencer'lara öncelik verilirken, analiz edilen verilerde 30 binin üzerinde influencer yakın takibe girdi.

Lüks araçları, yüksek harcamaları, lüks tüketimleri, gayrimenkulleri yakından incelenen sosyal medya fenomenleri, geliriyle uyuşmayacak şekilde yaşayanların kayıtları tutuldu.

Lüks araçları, yüksek harcamaları, lüks tüketimleri, gayrimenkulleri yakından incelenen sosyal medya fenomenleri, geliriyle uyuşmayacak şekilde yaşayanların kayıtları tutuldu.

Beyanları, ödedikleri vergilerin üzerinde harcamalara bakılırken, 'kayıtdışı' faaliyetlerde de 'kara para aklama' yönüyle değerlendirme yapılacak.

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Yabancı sosyal medya platformlarının bilgilerini vermemesi nedeniyle, "web kazıma yöntemi" kullanılırken, resim, video, yazı gibi çeşitli formatlardaki veriler toplandı.

Yabancı sosyal medya platformlarının bilgilerini vermemesi nedeniyle, "web kazıma yöntemi" kullanılırken, resim, video, yazı gibi çeşitli formatlardaki veriler toplandı.

VDK 'influencer'ların sosyal medya hesaplarındaki verileri toplayarak, vergisel risk analizine tabi tuttu.

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