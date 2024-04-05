Influencer'lar Radara Girdi: Sosyal Medyada Vergi Müfettişleri Fenomenleri Takibe Aldı

Hürriyet'in haberine göre, 'web kazıma' teknikleriyle yapılan derin incelemelerde radara 30 bin influencer takıldı.

Maliye'nin kazançları oranında vergi ödemeyenlere yönelik yoğun denetimleri başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek talimat verdi.