Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep'in Hastalıkla Boğuşurken Verdiği Kilolar Hakkındaki Açıklaması Yüreklere Su Serpti
Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep'in Hastalıkla Boğuşurken Verdiği Kilolar Hakkındaki Açıklaması Yüreklere Su Serpti
Hamdi Alkan geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanınca, kendisine kızı Zeynep Alkan'ın sağlık durumu hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Detaylar 👇
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ı çoğumuz ya sosyal medyadan ya da ekranlardan tanıyoruz.
Konservatuar mezunu olan isim babasının ayak izlerini takip etmeyi tercih etmiş, ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyurmayı ve popülaritesini arttırmayı başarmıştı.
Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan Survivor 2023 'de gösterdiği performans sayesinde de sıkça adından bahsettiriyordu ki sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Sonrasında yabancı uyruklu sevgilisiyle konuşulmaya başlanan Alkan bu sefer de ayrılığıyla gündem olmuştu.
Ayrılık sonrası kariyerine odaklanacağını söyleyen isim hastalığını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.
"Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim" açıklamasıyla paylaştığı hikayeyle takipçilerini endişelendiren Zeynep Alkan'ın sağlık durumu hakkındaki açıklama ise Hamdi Alkan'dan geldi.
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Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Hamdi Alkan kızının sağlık durumu hakkında “Zeynep bizi biraz korkuttu ama sağlık durumu iyiye gidiyor. Toparlayacak inşallah. Kötü bir şey yok" ifadelerini kullanarak ortada endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
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