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Güzeller Güzeli Rihanna'nın Bir Dergiye Verdiği Garip Pozlar Ard Arda Doğurduğu Çocuklarına Yoruldu

Güzeller Güzeli Rihanna'nın Bir Dergiye Verdiği Garip Pozlar Ard Arda Doğurduğu Çocuklarına Yoruldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 11:51

Dünyaca ünlü pop yıldız Rihanna'nın bir derginin yeni sayısını için verdiği pozlar sosyal medya kulanıcılarının diline fena düştü. Detaylar 👇

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Şarkılarından, performanslarına her sahnesiyle kendisine bir kere daha hayran bırakan Rihanna'yı hepimiz oldukça yakından tanıyoruz diyebiliriz.

Şarkılarından, performanslarına her sahnesiyle kendisine bir kere daha hayran bırakan Rihanna'yı hepimiz oldukça yakından tanıyoruz diyebiliriz.

Şu sıralar sanat sepet işlerinden oldukça uzak duran ve ailesiyle, makyaj markasına odaklanmayı tercih eden güzel şarkıcının ise hayranlarından büyük tepkiler aldığını zaten duyuyoruz.

Şu sıralar sanat sepet işlerinden oldukça uzak duran ve ailesiyle, makyaj markasına odaklanmayı tercih eden güzel şarkıcının ise hayranlarından büyük tepkiler aldığını zaten duyuyoruz.

ASAP Rocky ile iki küçük bebişlerine oldukça tatlı ebeveynler olan bu ikili aile kurmaya ve çoluk çocuk büyütmeye karar verse de yaptıkları müziği beğenen kesim çoğunlukta gibi görünüyor.

ASAP Rocky ile iki küçük bebişlerine oldukça tatlı ebeveynler olan bu ikili aile kurmaya ve çoluk çocuk büyütmeye karar verse de yaptıkları müziği beğenen kesim çoğunlukta gibi görünüyor.

Fakat olmayınca olmuyor... Rihanna'nın her seferinde yeni bir albüm haberiyle gelmesini beklerken kendisi ya yeni bir marka çıkartıyor ya da fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçiyor.

Fakat olmayınca olmuyor... Rihanna'nın her seferinde yeni bir albüm haberiyle gelmesini beklerken kendisi ya yeni bir marka çıkartıyor ya da fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçiyor.

Güzelliğiyle nam salan şarkıcılardan biri olan Rihanna'nın bu sefer objektif karşısında verdiği pozlar beğenmenin aksine birçok eleştiri aldı.

Güzelliğiyle nam salan şarkıcılardan biri olan Rihanna'nın bu sefer objektif karşısında verdiği pozlar beğenmenin aksine birçok eleştiri aldı.
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Kimisi bu pozları ard arda yaptığı doğumlara yorarak işi goygoya bağlasa da çoğunluk bu karelere bir anlam vermekte zorlandı.

Kimisi bu pozları ard arda yaptığı doğumlara yorarak işi goygoya bağlasa da çoğunluk bu karelere bir anlam vermekte zorlandı.

Her tarzın ve saç stilinin yakıştırıldığı güzel isim bu pozuyla ise rapçi Kanye West'e benzetilmeden edilemedi.

Her tarzın ve saç stilinin yakıştırıldığı güzel isim bu pozuyla ise rapçi Kanye West'e benzetilmeden edilemedi.

Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım👇

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