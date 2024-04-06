Miley Cyrus'un Kız Kardeşi Noah, Eski Eniştesi Liam Hemsworth'un Kaslı Gönderisini Beğenince Fena Linç Yedi
Miley Cyrus'un Kız Kardeşi Noah, Eski Eniştesi Liam Hemsworth'un Kaslı Gönderisini Beğenince Fena Linç Yedi
Son dönemlerde aile içindeki skandallarıyla magazin manşetlerine konu olan Cyruslar, yine ve yeniden isimlerinden söz ettirdiler. Noah Cyrus'un ablasının eski eşi Liam Hemsworth'un gönderisini beğenmesi olay oldu.👇
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Çocukluğunda başladığı kariyer adımlarını yıllar boyunca bir bir çıkan Miley Cyrus'u tanıyan çoğu kişi skandallarla dolu aile hayatına mutlaka şahit olmuştur.
Özel hayatıyla ve seçimleriyle adından sıkça bahsettiren Miley Cyrus bir yandan yakışıklı aktör Liam Hemsworth ile devam ettirdiği ilişkide son derece destekleniyordu.
Aile yaşantısında olduğu gibi kendi aşk hayatında da maalesef istikralı bir yol izleyemeyen Miley Cyrus yakışıklı oyuncuyla 2019 senesinde birleştirdiği hayatını tam 7 ay sonra ayırma kararı almıştı.
Kimileri Miley'i haklı bulurken kimileri Liam'ın tarafını tutmuş fakat iş işten geçmişti, ortalık ihanet iddialarıyla ayrı çalkalanmıştı o sıralar. Geçtiğimiz aylarda ise Cyrus ailesi gündeme yine skandal bir haberle geldi.
Noah ve Miley Cyrus'un annelerinin Noah'ın daha önce birlikte olduğu oyuncu Dominic Purcell ile evlenmesi yok artık dedirten bir hamle olmuştu...
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Yine ve yeniden yerinde duramayan Noah, bu sefer de Liam Hemsworth'un sporda kaslarını sergileyerek paylaştığı bir gönderisini ansızın beğenmesi olay oldu!
The Witcher rolüne hazırlanan Liam Hemsworth'un paylaşımını beğenmesiyle linç edilmesi bir olan Noah Cyrus'a gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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