Romeo ve Juliet’in Yeni Halinde Tom Holland’a Siyahi Bir Aktrisin Eşlik Etmesi Akıllara İlk Versiyonu Getirdi
Romeo ve Juliet’in Yeni Halinde Tom Holland’a Siyahi Bir Aktrisin Eşlik Etmesi Akıllara İlk Versiyonu Getirdi
Yıllar içinde sayısız kez yeni versiyonları çekilen Romeo ve Juliet filmin 2024 yapımındaki başrolleri kısa sürede viral oldu. Detaylar 👇
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Shakespeare'in şüphesiz en bilinen yapımlarından biri olan Romeo ve Juliet'i daha önce duymayan, hikayeyi bilmeyen neredeyse yok denecek kadar azdır.
1590'lı yıllarda yazıldığı düşünülen trajedi oyunu yıllardır tiyatroları süsleyen efsanelerden biri haline gelmiş, ve diğer Shakespeare eserleri gibi günümüzde de birçok versiyona uyarlanmış.
Ama kalplerde taht kuran beyaz perde uyarlamalarından biri var ki bambaşka... 1996 yapımı, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Claire Danes'in paylaştığı filmi izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Yıllar içinde onlarca farklı versiyonu çekilen filmlerin kimisi çok beğenilirken kimisi ise izleyenler için büyük bir hüsran olmuştu.
En son 2021 senesinde izleyiciyle buluşan Rome ve Juliet 2024 senesinde, bu sefer yakışıklı aktör Tom Holland ve sektörde daha yeni diyebileceğimiz rol arkadaşının iş birliği ile beyaz perdeye geri dönüyor!
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Jamie Lloyd Company geçtiğimiz günlerde Romeo & Juliet'in West End prodüksiyonu için tam kadroyu açıkladı ve yeni gelen Francesca Amewudah-Rivers'ın Tom Holland'ın aşkı, Juliet rolünü oynayacağı doğrulandı.
Holland "Romeo ve Juliet için kadromuzu açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve birlikte gerçekten özel bir şey yaratacağımızı biliyorum” ifadeierini kullandı.
Daha önce BBC dizisi Bad Education'ın iki sezonunda ve üç kısa filmde rol alan Amewudah-Rivers ise"...Juliet rolünde West End'deki ilk performansımı sergileyeceğim için çok minnettarım…Tom'la birlikte bu hikayeye taze bir enerji getireceğim ve yeni izleyicileri tiyatroda ağırlayacağım için heyecanlıyım" dedi.
Filmin başrollerinin efsane 1996 yapımından oldukça farklı olması gözlerden kaçmazken, oyuncular kısa sürede birçok eleştiri dolu yorum aldı👇
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