Angelina Jolie'nin İtirafı Ortalığı Birbirine Kattı: Brad Pitt'in Kendisine Şiddet Uyguladığını İddia Etti

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davası tüm dünyanın diline düşeli yıllar olmuşken, en son yakışıklı aktörün çocuklarından vazgeçmesi ile ortalık resmen sallanmıştı. Jolie'nin son iddiaları ise gündeme bomba gibi oturdu. Detaylar 👇