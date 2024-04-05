Angelina Jolie'nin İtirafı Ortalığı Birbirine Kattı: Brad Pitt'in Kendisine Şiddet Uyguladığını İddia Etti
Angelina Jolie'nin İtirafı Ortalığı Birbirine Kattı: Brad Pitt'in Kendisine Şiddet Uyguladığını İddia Etti
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma davası tüm dünyanın diline düşeli yıllar olmuşken, en son yakışıklı aktörün çocuklarından vazgeçmesi ile ortalık resmen sallanmıştı. Jolie'nin son iddiaları ise gündeme bomba gibi oturdu. Detaylar 👇
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in aşkları kadar boşanma davaları da gündeme bomba gibi oturmuştu. İkili yıllardır süren anlaşmazlıklarının sonuna yaklaşırken Angelina Jolie'nin son iddiaları ortalığı fena salladı.
2014 senesinde dünyaevine giren ikili, iki yıllık evliliklerini 2016 yılında aldıkları ani bir kararla noktalamıştı. Fakat çiftin arasındaki hukuki süreç hız kesmeden devam ediyor.
Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere altı çocuğu olan Brangelina çifti çocuklarının velayet davasında da bir türlü ortak yol bulamamıştı.
Brad Pitt ise çocuklarından vazgeçen ilk taraf olarak geçtiğimiz günlerde eleştirilerin odak noktası olmuştu. Tam davanın sonuna yaklaşıldığı düşünülürken, ikilinin arasındaki şato davası ve boşanmalarının asıl nedeni olan uçak hadisesi tekrar gün yüzüne çıktı.
Angelina Jolie'nin Brad Pitt'in kendisine şiddet uyguladığı yönündeki açıklamaları magazin manşetlerine resmen bomba gibi yerleşti! 2016 senesinde özel jetlerinde seyahat ederken kendisine ve çocuklarından birine şiddet uyguladığı iddiasıyla Jolie'nin açtığı davada, olayların çok daha öncesine dayandığını söylendi.
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Güzel aktrisin avukatlarının yaptığı açıklama göre, Jolie'nin çocukların yapılan şiddet dolayısıyla bu davayı açtığını, uçak gezisinden çok daha önce oyuncunun şiddete maruz kaldığı söylendi.
Pitt'e yakın bir kaynağın yaptığı açıklama göre şiddet iddiaları asılsız olsa da yakışıklı aktörün Jolie'ye daha önce gizlilik sözleşmesi imzalatması bu iddiaların güçlenmesinde büyük bir rol oynuyor.
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