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Nicki Minaj Sırtından mı Bıçaklandı? Ice Spice'ın Cardi B ile Çekildiği Fotoğraf Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu

Nicki Minaj Sırtından mı Bıçaklandı? Ice Spice'ın Cardi B ile Çekildiği Fotoğraf Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 17:08

Ice Spice'ın Cardi B ile çekildiği fotoğraf ortaya çıkınca aynı müzik şirketine bağlı ünlü rapçiler Ice Spice ve Nicki Minaj arasındaki küslük iddialarını alevlendirdi. Detaylar 👇

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Rap dünyasının bilinen isimlerinden olan Ice Spice ve Nicki Minaj'ı çoğumuz hit şarkılarıyla tanıyoruz, geçtiğimiz sene şarkılarıyla konuşulan ikili bu sefer gündeme farklı bir nedenden geldi.

Rap dünyasının bilinen isimlerinden olan Ice Spice ve Nicki Minaj'ı çoğumuz hit şarkılarıyla tanıyoruz, geçtiğimiz sene şarkılarıyla konuşulan ikili bu sefer gündeme farklı bir nedenden geldi.

Olay rap dünyasındaki kavgalara gelince sular durulmuyor hepimizin bildiği gibi... Nicki Minaj ve Cardi B arasında yıllardır süren tartışma da dissleri aştı sonunda fiziksel bir boyuta ulaştı zaten.

Olay rap dünyasındaki kavgalara gelince sular durulmuyor hepimizin bildiği gibi... Nicki Minaj ve Cardi B arasında yıllardır süren tartışma da dissleri aştı sonunda fiziksel bir boyuta ulaştı zaten.

2018 birbirlerinin kafasına ayakkabı fırlatmalı bir kavgaya bulaşan ikili herkesi şoke etmiş ve düşmanlıklarını neredeyse tüm dünyaya duyurmuşlardı.

2018 birbirlerinin kafasına ayakkabı fırlatmalı bir kavgaya bulaşan ikili herkesi şoke etmiş ve düşmanlıklarını neredeyse tüm dünyaya duyurmuşlardı.

Nicki Minaj ise şu sırlar yükselişte olan Ice Spice ile son derece yakın, ikilin geçen sene çıkarttığı şarkının dinlenmeleri milyonları aşmış ve aylarca listelerde kalmıştı.

Nicki Minaj ise şu sırlar yükselişte olan Ice Spice ile son derece yakın, ikilin geçen sene çıkarttığı şarkının dinlenmeleri milyonları aşmış ve aylarca listelerde kalmıştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Oscarlar sonrası bir partide karşılaşan Cardi B ve Ice Spice'ın birlikte çekildikleri fotoğraf geçtiğimiz gün yayınlandı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Oscarlar sonrası bir partide karşılaşan Cardi B ve Ice Spice'ın birlikte çekildikleri fotoğraf geçtiğimiz gün yayınlandı.
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Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Nicki Minaj'ın düşmanıyla fotoğraf çekildiği için linç edilmeye başlanan Ice Spice neye uğradığını şaşırdı!

Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Nicki Minaj'ın düşmanıyla fotoğraf çekildiği için linç edilmeye başlanan Ice Spice neye uğradığını şaşırdı!
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Nicki Minaj bunu görünce:

"Her ikisi de iyi kadınlar ama Nicki Minaj tüm zamanların en iyi kadın rapçisi."

"Her ikisi de iyi kadınlar ama Nicki Minaj tüm zamanların en iyi kadın rapçisi."
twitter.com
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"İkisi de ortada ve değersiz müzik söylüyorlar 🚶"

"İkisi de ortada ve değersiz müzik söylüyorlar 🚶"
twitter.com

"Her ikisi de kadınların rap'ini mahvetti"

"Her ikisi de kadınların rap'ini mahvetti"
twitter.com

"Doğru mu görüyorum"

"Doğru mu görüyorum"
twitter.com

"Ice Spice poz verirken"

"Ice Spice poz verirken"
twitter.com

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