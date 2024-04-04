Kirsten Dunst Hollywood'un Güzellik Algılarına Karşı Çıktı: "Ucube Gibi Görünmek İstemiyorum"
Kirsten Dunst Hollywood'un Güzellik Algılarına Karşı Çıktı: "Ucube Gibi Görünmek İstemiyorum"
Amerikalı yıldız oyuncu Kirsten Dunst'ın Hollywood'un tamanını oluşturan dolgu, botoks gibi estetik işlemler hakkında düşünceleri olay yarattı. Detaylar👇
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Kirsten Dunst kariyerine oldukça erken yaşta başlamasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen isim doğal güzelliğiyle birçok insanı kendine hayran bırakmayı başarmış oyunculardan biri.
Dunst'ın adını çoğumuz Spiderman filmiyle duymuş olsak da kendisi ilk kez 1989 senesinde ekranlarda yer almış çocuk yıldızlardan biri.
Seneler boyunca büyüyüp başarılı bir aktris olmasına şahit olduğumuz isim yer aldığı yapımlar haricinde güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
41 yaşındaki Dunst geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda yüzünde hiçbir botoks ve dolgu bulunmadığını söyledi.
Bundan sonra da hiçbir botoks veya dolgu yaptırmayacağını söyleyen isim doğal güzellikten yana olduğunu belirtti.
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Daha 19 yaşındayken yapımcıların dişlerini düzelttirmesi konusundaki ısrarlarına rağmen Hollywood'un güzellik algılarına uymak istemediğini belirtmiş Dunst.
Dudaklarını şişirtmek, dişlerinin şeklini değiştirmek, yüzünü gerdirtmek gibi kendisini "ucubeye benzeteceğini" düşündüğü hiçbir işlemi yaptırmayacağını söyleyen oyuncu böyle mutlu olduğunu ekledi.
Yüzünde yaşını gösterdiği düşündüğü kırışıklıklarıyla zamanı geldiğinde yaşlı bir kadını canlandırmak istediğini söyleyen Kirsten Dunst bu şekilde iyi rollerde oynayabileceğini belirtti.
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