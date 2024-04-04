Kirsten Dunst Vizyona Girecek Filminin Galasında Türk Tasarımcılar Ayşe ve Ece Ege'nin Elbisesini Tercih Etti
Kirsten Dunst Vizyona Girecek Filminin Galasında Türk Tasarımcılar Ayşe ve Ece Ege'nin Elbisesini Tercih Etti
Amerikalı güzel oyuncu Kirsten Dunst vizyona girecek İç Savaş isimli filminin galasına Türk tasarımcılar Ayşe ve Ece Ege tarafından tasarlanan elbisesiyle katıldı. Detaylar 👇
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Amerikalı güzel oyuncu Kirsten Dunst yıldızını Spiderman filmiyle parlatmış ve sinema sektöründe ismini kalıcı şekilde duyurmuş aktrislerden biri.
Mary Jane Watson olarak tanıdığımız Kirsten Dunst da filmin kariyerinin ne kadar büyük bir yerini tuttuğunu her fırsatta söylüyor zaten...
En son 2021 senesinde 'The Power of the Dog' filmiyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncuyu 2024 senesine bomba gibi bir giriş yapacak...
12 Nisan'da yayımlanacak 'İç Savaş' isimli yapımla ekranlara geri dönen Kristen Dunst hayranlarına müjdeli haberi daha önce vermişti.
Kirsten Dunst Londra'daki 'İç Savaş' filminin gösteriminde Dice Kayek isimli markanın 2024 sonbahar sezonu için tasarlanmış zarif elbiseyle katıldı.
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Gözleriyle neredeyse aynı renk bir olan elbiseyle göz kamaştıran Dunst'ın elbisesi ise Türk tasarımcınılar Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin imzasını taşıyor.
Dice Kayek, 1992 yılında Türk kardeşler Ece ve Ayşe Ege tarafından kurulan Paris merkezli bir yüksek moda markası, Ece Ege markanın kreatif direktörü, Ayşe Ege ise şirketin yöneticisi...
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