Çiçeği Burnunda Ebeveynlerden İlk Kare! Suki Waterhouse ve Robert Pattinson Bebeklerini İlk Defa Paylaştı
Çiçeği Burnunda Ebeveynlerden İlk Kare! Suki Waterhouse ve Robert Pattinson Bebeklerini İlk Defa Paylaştı
Yakışıklı aktör Robert Pattinson ve yeni doğum yapan nişanlısı Suki Waterhouse, bebekleri doğar doğmaz yaptıkları geziden sonra sosyal medya hesaplarında bebeklerinin ilk fotoğraflarını paylaşınca çok konuşuldu👇
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Alacakaranlık serisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Robert Pattinson'a oyunculuk yeteneklerini görüp de hayran olmayan yok denecek kadar azdır.
Batman gibi farklı ve başarılı yapımlarda rol almış Pattinson'un özel hayatı denince akıllara hemen Kristen Stewart geliyor zaten...
Ayrılık sonrası kendine gelmesi uzun süre alan yakışıklı aktörü 2028 yılından beri şarkıcı Suki Waterhouse ile görmeye alışmıştık ki, birkaç ay önce objektiflere yansıyan çift, şarkıcının hamilelik iddialarının gündemi kasıp kavurmasını sağlamıştı.
Daha önce modellik ve oyuculuk gibi dallara yönelmiş Waterhouse ise parmağındaki yüzükle ikilinin nişanlandıkları iddialarını bir nevi doğrulamıştı.
Nisan ayının ilk günlerinde çocuklarını kucağına lan ikili ilk defa kameralara bebek arabasıyla yakalanmıştı.
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Taze anne Suki Waterhouse ise 4 Nisan günü ilk defa kızlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "dünyaya hoş geldin meleğim ❤️" notunu düştü.
Kısa sürede fotoğrafa birçok güzel yorum geldi👇
"Gerçek Renesmee bebek 🥹"
"yaşasın♡"
"aman tanrım"
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"Babaya en azından aile fotoğrafı için dışarı çıkmasını söyleyin 😂"
"tebrikler 💕💕💕"
"Tebrikler aşkım! İkiniz için de çok mutluyum! 🥰"
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"Bu bebeğin ebeveynlerinin kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok"
"♥️❣️♥️ tebrikler ♥️❣️♥️"
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