Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Birbirinden Şeker İkiz Bebekleriyle İlk Bayramlarını Kutladılar!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda mutlu evliliklerini ikiz erkek bebekleri ile taçlandırmıştı. Doğdukları günden beri sağlık sorunlarıyla uğraşan Şefkatli ve bebeklerinden ailecek ilk bayram paylaşımı geldi.👇