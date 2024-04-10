Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Birbirinden Şeker İkiz Bebekleriyle İlk Bayramlarını Kutladılar!
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Birbirinden Şeker İkiz Bebekleriyle İlk Bayramlarını Kutladılar!
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda mutlu evliliklerini ikiz erkek bebekleri ile taçlandırmıştı. Doğdukları günden beri sağlık sorunlarıyla uğraşan Şefkatli ve bebeklerinden ailecek ilk bayram paylaşımı geldi.👇
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İbrahim Tatlıses'in kariyer adımlarını takip eden İdo Tatlıses müzik dünyasına atıldıktan sonra, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Güzeller güzeli sevgilisi Yasemin Şefkatli Türkiye'nin en güzel isimlerinden biri.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti uzun yıllar süren ilişkilerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmış ve düğünleriyle de epey bir süre gündemde kalmışlardı.
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olan Şefkatli, Tatlıses'ten gördüğü sevgiyle de adını duyurmaya başlamıştı ki, ikili müjdeli bir haberle takipçilerini sevindirmişti.
2023 senesinin Ağustos ayında ikiz bebeklere hamile olduğunu paylaşan Yasemin Şefkatli, oğulları olacağını da belirtmişti.
22 Ocak'ta doğum yapan güzel isim yine güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu...Fakat bebeklerden birinin kalbinde bir sorun olduğu ve operasyon geçireceği İbrahim Tatlıses'in paylaşımıyla öğrenilmişti.
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Şefkatli son paylaşımıyla İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu söylemiş ve yüreklere su serpmişti.
Bundan günler sonra İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti ikiz bebişlerine bayramlıklarını giydirip sosyal medyadan bu fotoğrafları paylaştılar.
İlk şeker bayramlarını kutlayan miniklere biz de burdan şeker gibi ömürleri olsun diyelim 🧿🙏
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Maasallah 🙏
Dönem dönem birilerini yağlıyorsunuz sürekli. Bu ara da bunlar..
Allah bağışlasın tüm evlatlarımızı🌸 ama bu bayramın adı RAMAZAN bayramı! Oruç tutulan ramazan ayından alıyor isimini! Şeker ise bayramlarda dağıtılan bi yiye... Devamını Gör