Elidor Partisine Katılan En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
Elidor Partisine Katılan En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun reklam yüzü olduğu Elidor'un Beauty House Piksel Ayna! deneyiminin partisi geçtiğimiz gece epey dikkat çekti. Her zamanki gibi şıklık yarışına giren ünlülerin neler giydiği de merak konusu oldu.
Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.
Hazırsanız, hadi ankete! 👇
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Beril Pozam:
Yasemin Tatlıses:
Rabia Soytürk:
Serkan Tınmaz:
Rahimcan Kapkap:
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Ceren Karakoç:
İpek Filiz Yazıcı:
Serkay Tütüncü:
Şifanur Gül:
Ecem Özkaya:
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Doğukan Polat:
Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin:
Selin Türkmen:
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