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Elidor Partisine Katılan En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Elidor Partisine Katılan En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.06.2024 - 17:27

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun reklam yüzü olduğu Elidor'un Beauty House Piksel Ayna! deneyiminin partisi geçtiğimiz gece epey dikkat çekti. Her zamanki gibi şıklık yarışına giren ünlülerin neler giydiği de merak konusu oldu. 

Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.

Hazırsanız, hadi ankete! 👇

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Beril Pozam:

Beril Pozam:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Rabia Soytürk:

Rabia Soytürk:

Serkan Tınmaz:

Serkan Tınmaz:

Rahimcan Kapkap:

Rahimcan Kapkap:
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Ceren Karakoç:

Ceren Karakoç:

İpek Filiz Yazıcı:

İpek Filiz Yazıcı:

Serkay Tütüncü:

Serkay Tütüncü:

Şifanur Gül:

Şifanur Gül:

Ecem Özkaya:

Ecem Özkaya:
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Doğukan Polat:

Doğukan Polat:

Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin:

Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin:

Selin Türkmen:

Selin Türkmen:

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