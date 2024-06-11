Elidor Partisine Katılan En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun reklam yüzü olduğu Elidor'un Beauty House Piksel Ayna! deneyiminin partisi geçtiğimiz gece epey dikkat çekti. Her zamanki gibi şıklık yarışına giren ünlülerin neler giydiği de merak konusu oldu.

Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.

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