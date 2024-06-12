Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı Dosyasında Önemli Gelişme!
Gayrimeşru Çocuğu Olduğu İddia Edilmişti: Babalık Davası Açılan Hacı Sabancı Dosyasında Önemli Gelişme!
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/son-daki...
F.D. isimli bir kadın, 2010 yılında tanışıp bir de üzerine oğlu olduğunu söylediği Hacı Sabancı’ya babalık davası açmıştı. Oda Tv'nin haberine göre, davaya gizlilik kararı getirildi.
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Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancılar gündemin zirvesine oturmuş durumda. Bunun nedeni ise Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en büyük oğulları Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia.
Oda TV'nin özel haberine göre; 2021 yılında Nazlı Sabancı'yla düğün yaptıktan sonra kameralardan uzakta yaşadığı mutlu hayatıyla bilinen Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı.
2010-2011 yılları arasında Facebook üzerinden Hacı Sabancı'yla tanışıp otelde buluştuklarını idda eden F.F. isimli bir kadın bu ilişkilerden sonra 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini öne sürdü.
F.D. ile cinsel birliktelik yaşadığı ve gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi!
Oda Tv'nin haberine göre; Sabancı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'nın gündem olan davasına gizlilik kararı getirildi.
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İstanbul 16. Aile Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, davacı olan Haci Sabancı'nın isteği üzerine yargılama dosyasına ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirildi.
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