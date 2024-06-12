Yine Asaletini Konuşturdu: Dergi İçin Poz Veren Birce Akalay Ünlü Oyuncuyla Aynı Elbiseyi Giydi!
Yine Asaletini Konuşturdu: Dergi İçin Poz Veren Birce Akalay Ünlü Oyuncuyla Aynı Elbiseyi Giydi!
Güzelliği ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Birce Akalay popüler bir dergi için verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Katar karelerinde dikkat çeken detay ise Akalay'ın başka bir ünlü oyuncuyla aynı elbiseyi giymesi oldu.
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Kuş Uçuşu ve Mezarlık gibi dizilerle oyunculuğunu arşa çıkararak izleyicilerden büyük beğeni toplayan Birce Akalay, ekranlardaki ve dijital platformdaki projeleri dışında, Hakan Kurtaş'la olan aşk hayatıyla da gözleri üzerine toplamaya devam ediyor.
Bunların yanı sıra, güzelliği ve aurasıyla da görenleri kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise çok asil bulunmuş ve kırmızı halıda yürüyen birçok kişiye taş çıkarmıştı.
Birce Akalay'ın biricik aşkı Hakan Kurtaş'la geçtiğimiz günlerde el ele katıldığı ELLE gecesindeki pullu kombini de görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmıştı hatıralarsanız.
Yani her daim asaletini konuşturmayı başardığına şahit olduğumuz Akalay bu sefer de ünlü bir dergi için Katar'da kameralar karşısına geçti.
Dergiye verdiği pozları sosyal medya hesabından sıralı şekilde paylaşan güzel oyuncu bir de şu notu düştü:
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"Hayatımın en iyi ve unutulmaz çekimlerinden biriydi. Gözlerine ve estetik bakış açılarına bayıldığı bir ekiple muazzam bir sanat eserinde harikalar yarattık. Teşekkür ederim can dostlarım Burada olduğun için çok mutluyum!"
Her fotoğrafıyla takipçilerini yine ve yeniden kendisine hayran bırakan Birce Akalay'ın sırt dekolteli siyah kombini ise gözlerden kaçacak gibi değildi. Hatta bu elbise bir yerden gözümüze tanıdık geldi...
Cannes Film Festivali'ndeki kombiniyle büyük olay olan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda özel bir koleksiyondaki elbiseyi giymişti.
Sormazsak olmaz elbette... Elbise kim daha güzel taşımış sizce?
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