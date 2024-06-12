Yine Asaletini Konuşturdu: Dergi İçin Poz Veren Birce Akalay Ünlü Oyuncuyla Aynı Elbiseyi Giydi!

Güzelliği ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Birce Akalay popüler bir dergi için verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Katar karelerinde dikkat çeken detay ise Akalay'ın başka bir ünlü oyuncuyla aynı elbiseyi giymesi oldu.