Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Kızları Melisa'nın Mezuniyet Töreninde Bir Araya Gelince Olanlar Oldu

2017 yılında evlenip bir yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti kızları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyordu. Bugün de o anlardan biri yaşandı. Şeyma ve Acun kızlarının mezuniyeti için aynı karede yer alınca sosyal medyada hareketlilik başladı.