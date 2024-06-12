Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Kızları Melisa'nın Mezuniyet Töreninde Bir Araya Gelince Olanlar Oldu
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Kızları Melisa'nın Mezuniyet Töreninde Bir Araya Gelince Olanlar Oldu
2017 yılında evlenip bir yıl sonra boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti kızları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyordu. Bugün de o anlardan biri yaşandı. Şeyma ve Acun kızlarının mezuniyeti için aynı karede yer alınca sosyal medyada hareketlilik başladı.
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"Var mısın Yok Musun" adlı yarışma programıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatımıza ani bir giriş yapan Şeyma Subaşı o günden beri gündemimizden düşmüyor desek yeridir.
2012 yılında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuş ancak uzun sürer denilen evlilik 2018'de boşanmayla son bulmuştu.
Gündeme bomba gibi düşen ikilinin 2013 yılında Melisa adını verdikleri bir de kızları dünyaya gelmişti.
8 yıllık birlikteliklerini bitiren ikili özel hayatlarında başka isimlerle evlenip, ilişki yapsa da çocuklarıyla olan iletişimlerine hep çok kıymet verdiler.
Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları sayesinde gözümüzün önünde büyüyen Melisa kocaman bir kız oldu adeta.
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Anneciğiyle beraber dünyanın tüm ülkelerini bir bir gezen Melisa bugün mezuniyet haberiyle gündemimize geldi.
Şeyma Subaşı biricik kızının bu anlamlı gününü birçok kareyle ölümsüzleştirdi. Fotoğrafları Instagram'da kaydırmalı post olarak paylaşan ünlü fenomen bir de şu notu düştü:
"Bizim biricik 🥲 kızımızın 5. sınıf mezuniyeti 🥲 Hahaha, icindeki ekstra duygulardan ağlıyordum... Maşallah herkese musmutlu, huzurla yaşadığı ömürler diliyorum 🤍"
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa'nın 5. sınıf mezuniyeti için bir araya gelmesi de sosyal medyada çok konuşuldu tabii.
Hadi gelin sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...
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