Yaptırdığı Fransız Askısı Operasyonundan Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Berksan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
Yaptırdığı Fransız Askısı Operasyonundan Sonra Bambaşka Birine Dönüşen Berksan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/berksan-d...
Şarkıcı Berksan'ın bir dönem yaptırdığı fransız askısı operasyonu ile herkesi şaşkına çevirmişti. Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı yıllar sonra estetik işlem hakkındaki pişmanlık itirafıyla dikkat çekti.
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"Çilek" albümüyle 2000'lerin başında hayatımıza giren Berksan şarkıları, dansları ve özellikle de yakışıklılığıyla genç kızların kalpleri çalmayı başarmıştı.
"Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Bay Bay" gibi parçalarla da hafızalarımıza kazınan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü "DELİCE" adlı parçasıyla dikkat çekti.
Son dönemlerde kariyerinden çok özel yaşamıyla gündeme gelen Berksan'ın 2022 yılında yaptırdığı estetik işlerimin fotoğraflarını paylaşması çok konuşulmuştu.
"Fransız Askısı’ adlı yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcının son hali ise görenlere adeta küçük çaplı bir kriz geçirtmişti.
Değişimiyle şaşkına çeviren Berksan doktorunun yeni yüzünde ünlü model Jeremy Meeks’i örnek aldığını da açıklamıştı. .
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Snob Magazin'in haberine göre; uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Berksan yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.
Son dönemde erkek sanatçıların sıkça estetik olması hakkında açıklama yaparken kendi yaptırdıklarından pişman olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum onun dışında sevmedim" dedi.
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