Tatsız Harbiye Konserinden Sonra Yeni Sayfa Açan Serdar Ortaç İçkiyi ve Sigarayı Bıraktığı Açıkladı!
Tatsız Harbiye Konserinden Sonra Yeni Sayfa Açan Serdar Ortaç İçkiyi ve Sigarayı Bıraktığı Açıkladı!
Geçtiğimiz haftalarda verdiği Harbiye konserine sarhoş çıktığı ve bu yüzden şarkı ile söyleyemediği için seyircisinden tepki toplayan Serdar Ortaç alkol ve sigarayı bıraktığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Serdar Ortaç her şarkısıyla müzik listelerimizin vazgeçilmezi oluyor.
Epey uzun zamandır MS hastalığıyla savaşan ünlü şarkıcı kumar borçları, olaylı boşanma süreci derken epey zor zamanlar geçiriyordu. Sorunları yüzünden kendini adeta alkole veren Ortaç'ın hali tüm sevenlerini üzüyordu.
Son dönemlerde eskisine kıyasla daha az çıktığı sahnelerdeki halleriyle de magazinin gündemine oturan Serdar Ortaç'ın son Harbiye konserinde epey tatsız olaylar yaşanmıştı.
O konserden bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç kas felci geçirdiğini açıklamıştı.
24 Haziran'da yeniden Harbiye'de konser vereceği öğrenilen ünlü şarkıcıdan bu sefer şaşırtan bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Serdar Ortaç alkol ve sigarayı bıraktığını söyleyerek konser öncesi temiz bir sayfa açacağının altını çizdi.
Serdar Ortaç'ın sevenleri de bu kararı duyduktan sonra desteklerini esirgemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın