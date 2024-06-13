Ünlü İsimlerin Gurur Dolu Günleri: Çocuklarının Mezuniyet Törenlerine Kimler Katıldı Kimler!

'Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki ,hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum🥹

Ne söylesem az kalacak biliyorum

Seninle gurur duyuyorumm benim canım kızım♥️ Seni çokkk Seviyorum♥️

Yepyeni başlangıçlar da ,tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun🙏🏻🧿👑😍'