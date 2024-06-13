Ünlü İsimlerin Gurur Dolu Günleri: Çocuklarının Mezuniyet Törenlerine Kimler Katıldı Kimler!
Ünlü İsimlerin Gurur Dolu Günleri: Çocuklarının Mezuniyet Törenlerine Kimler Katıldı Kimler!
Okulların kapanmasına günler kala birçok ünlü isim çocuklarının mezuniyet coşkusunu yaşıyor. Gurur dolu anlar geçiren ünlü anne ve babalar evlatlarının özel günlerini de ölümsüzleştirdi tabii. Gelin kimler kimler bu heyecanı yaşamış beraber görelim...
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Magazin dünyasına renk katan mezuniyet coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Kimileri evli kimileri ise boşanmış olan ünlü anne ve babalar çocuklarının mezuniyet törenleri için hazır bulundu.
2018'de epey olaylı bir boşanma süreci geçiren, şimdilerde yeniden davalık olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay biricik kızları İrem'in lise mezuniyeti için bir araya geldi.
Demet Şener, mezun olan kızı ve oğlu Ömer ile birlikte çektirdiği fotoğrafa da "Gururlarım benim" notunu düştü.
2005 yılında evlenip 2011 yılında yollarını ayıran Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun da oğulları Ali Sadi'nin mezuniyetinde buluştu.
Gülben Ergen ve boşandığı eşi Mustafa Erdoğan da oğulları Atlas'ın lise mezuniyetinde bir araya geldi.
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Seçkin Piriler'in, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hakan Tangöze ise ortaokulu bitirdi.
2003 ve 2009 arasında evli kalan Emine Ün ve Emre Kınay'ın güzeller güzeli kızları Duru da liseyi bitirdi. Kınay "Biz mezun olduk" diyerek sevincini yaşadı.
Emine Ün ise kızının bu özel gününden kareleri şu notla paylaştı:
Ahu Sungur ve Suat Sungur'un oğulları Ege Sungur da liseden mezun olan gençlerden. Mezuniyet töreninde oğluyla dans eden Ahu Sungur "Mezuniyet. Aşk, ailem" notuyla unutulmaz karesini paylaştı.
Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan 1999'da evliliğini bitirdiği Canan Hoşgör'den dünyaya gelen kızı Ayşe'nin lise mezuniyetinde yer aldı.
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Boşanan ünlü çiftlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da ilkokulu bitiren kızları Melisa’nın mezuniyet töreni için bir araya geldi. Gurur dolu anne Subaşı, tören pozlarını “Biricik kızımızın 5’inci sınıf mezuniyeti” notuyla paylaştı.
Kenan Doğulu ise abisi Ozan Doğulu'nun kızı Arya ile beraber sahne alarak 'Kirli Beyaz Kedi' şarkısını seslendirdi.
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