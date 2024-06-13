Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinden Unutulmaz Anları Derledik!

Kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam tarihe geçecek bir konser verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen unutulmaz sahneye giden binlerce kişi doyasıya eğlendi. Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserine gidemeyenler için de o anları derledik...