Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinden Unutulmaz Anları Derledik!
Hayalini Gerçeğe Dönüştüren Ajda Pekkan'ın Stadyum Konserinden Unutulmaz Anları Derledik!
Kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam tarihe geçecek bir konser verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen unutulmaz sahneye giden binlerce kişi doyasıya eğlendi. Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserine gidemeyenler için de o anları derledik...
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Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda binlerce hayranlarıyla bir araya gelen Süperstar'ımıza dev orkestranın yanı sıra birçok ünlü isim de eşlik etti.
En sevilen şarkılarıyla dinleyicilerinin kulaklarını silmeyi başarıp gönülleri bir kez daha fetheden Pekkan'ın "Eurovision'dan bile daha çok heyecanlandıran konserinin sunuculuğunu da Çağla Şıkel’in
"İyi akşamlar İstanbul" diyerek kendisini dinlemeye gelenleri selamlamayı unutmayan Ajda Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Birbirinden gösterişli kıyafetleriyle görenleri büyülemeyeci de başardı kendisi. Sahnede ki her isim adeta ışıltı saçıyordu Pekkan'ın yanında.
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Ajda Pekkan'a konserde; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.
Konsere gidemeyenleri de unutmadık! Akıllardan uzun süre silinmeyen dev konserden anları da sizler için derledik:
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