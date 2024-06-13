Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala "Ücretsiz Tatil" Yalanıyla Büyük Vurgun Yapan Çeteyle Gözaltına Alındı!
Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala "Ücretsiz Tatil" Yalanıyla Büyük Vurgun Yapan Çeteyle Gözaltına Alındı!
Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalarımıza kazınan Yusuf Atala, “Ücretsiz tatil kazandınız.” tuzağıyla milyonlarca liralık vurgun yapan çeteyle beraber gözaltına alındı! 29 kişinin içinde yer alan ünlü oyuncu adliyeye sevk edildi.
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"Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle devre mülk hisseleri satışı yaptıkları iddia edilen kişilere karşı başlatılan operasyondaki kişilerin, çeşitli mazeretler öne sürerek tatil yapma hakkını engelledikleri ve aidat ödemeye direnenleri icra tehdidiyle karşıladıkları belirtildi.
Yalova merkezli 5 ilde ( Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın) devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen çeteye yönelik bir operasyon düzenlendi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında binlerce kişiyi mağdur edip 50 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlana 29 kişi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinden sonra Yalova Adliyesi'ne getirildi.
Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol alan ancak Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı "Ahmet" karakteriyle akıllara kazınan Yusuf Atala'nın da olduğu ortaya çıktı.
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Ahmet Atala dahil gözaltına alınan 29 kişinin savcılıktaki sorgulamaları da devam ediyor.
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