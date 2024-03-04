Estetik Furyasına Yeni İsim Dahil Oldu: Yonca Evcimik Yüz Gençleştirme İşlemiyle Bambaşka Birine Dönüştü
Estetik Furyasına Yeni İsim Dahil Oldu: Yonca Evcimik Yüz Gençleştirme İşlemiyle Bambaşka Birine Dönüştü
Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik haberleriyle gündeme geldi. Yüzüne gençleştirme işlemleri yaptıran Yonca Evcimik adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Estetik işlemler yaptırmak son dönemlerde daha da yaygınlaştı. Yaş aralığı yelpazesinin de epey genişlediği sektöre en çok ünlü ve tanınmış isimlerin adını duyuyoruz.
Ufak tefek dokunuşları bırakarak 'abartılı' işlemlere yönelen ünlülerin yaptırdığı estetikler sosyal medyanın da diline düşüyor.
Kadın ünlülerin yaptırdığı işlemleri konuştuğumuz dönemlere bomba gibi giriş yapan Gökhan Özen ve Rafet El Roman fazlaya kaçan botoksları yüzünden eleştirilmişlerdi.
Bu konu hakkında son açıklama yapan kişi de Sıla Türkoğlu olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren genç oyuncunun "Estetiğim yok olsa da kimseyi ilgilendirmez" açıklaması epey konuşuldu.
Olay olan açıklamadan sonra Türkoğlu'nun eski halleri de sosyal medyada bir yayıldı, pir yayıldı gerçekten!
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Estetik haberleriyle gündemimizden eksik olmayan ünlülerin son halleri de dikkat çekti. Estetikle gündeme gelen yeni isim de Yonca Evcimik oldu.
90'ların en sevilen dizilerinden Çılgın Bediş dizisindeki başrol performansıyla gönüllerimi fethetmişti adeta. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve yapımcı da olan ünlü isim genellikle özel hayatıyla değil kariyeriyle öne çıkanlardan.
Yıllar geçse de çılgınlığından, enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ve "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarla unutulmaz olan Evcimik'i uzun zamandır ekranlarda da göremiyoruz.
Geçen yaz çıktığı Bodrum tatilinden yayınladığı paylaşımlarından sonra kalça estetiği yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü şarkıcının son halini 2. Sayfa paylaştı.
Bir ara karın gerdirme ameliyatı yaptırdığını bildiğimiz Yonca Evcimik bu sefer de yüzüne gençleştirme estetiği yaptırarak farklı bir görünüme kavuştu.
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Göz altı, yanakları ve çene hattındaki değişiklikle dikkatleri üzerine çeken efsane ismin dolgu ve botoks yaptırdığı da söylendi.
60 yaşındaki Yonca Evcimik'in son hali hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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