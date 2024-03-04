Estetik Furyasına Yeni İsim Dahil Oldu: Yonca Evcimik Yüz Gençleştirme İşlemiyle Bambaşka Birine Dönüştü

Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik haberleriyle gündeme geldi. Yüzüne gençleştirme işlemleri yaptıran Yonca Evcimik adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.