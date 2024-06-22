Sahne Kıyafeti Yüzünden Özensiz Bulunan Aleyna Tilki'nin Rakkas Yorumu Fena Topa Tutuldu!
Sahne Kıyafeti Yüzünden Özensiz Bulunan Aleyna Tilki'nin Rakkas Yorumu Fena Topa Tutuldu!
Son dönemeki konserleri ve sahne kıyafetlerinin 'özensiz' bulunması yüzünden eleştirilen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerdeki sahnesiyle yine manşetlere taşındı. Sahnede şarkıyı tam söylemeyen genç şarkıcının 'Rakkas' yorumu topa tutuldu adeta!
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"O Sen Olsan Bari" şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki o günden bu yana magazinin gündemini belirleyen isimlerden oldu.
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Şarkılarıyla sıkça gündem olan genç şarkıcı yaptığı enteresan açıklamalarıyla da sıkça dikkat çekerken bazı tavırları yüzünden de eleştiriyor desek yeridir.
Bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki'nin konseri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun ilk sebebi ünlü şarkıcının "özensiz" bulunan sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi üzerine söylediği sözler oldu.
Kıbrıs'ta sadece bir jean pantolon ve sırtı açık bir bluzle hayranlarının karışına çıkan Aleyna Tilki'nin "rakkas" performansı ise apayrı bir olay oldu!
Eleştiri toplayan sahne performansını da buradan izleyebilirsiniz:
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Ulan onedio, ergenlere özel sırf patlatmalık kıç baş paylaşıyorsunuz yaa... Valla büyük sevap alıyorsunuz.
Yoruma bakan kim sizce :D