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Sahne Kıyafeti Yüzünden Özensiz Bulunan Aleyna Tilki'nin Rakkas Yorumu Fena Topa Tutuldu!

Sahne Kıyafeti Yüzünden Özensiz Bulunan Aleyna Tilki'nin Rakkas Yorumu Fena Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 16:52

Son dönemeki konserleri ve sahne kıyafetlerinin 'özensiz' bulunması yüzünden eleştirilen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerdeki sahnesiyle yine manşetlere taşındı. Sahnede şarkıyı tam söylemeyen genç şarkıcının 'Rakkas' yorumu topa tutuldu adeta!

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"O Sen Olsan Bari" şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki o günden bu yana magazinin gündemini belirleyen isimlerden oldu.

"O Sen Olsan Bari" şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki o günden bu yana magazinin gündemini belirleyen isimlerden oldu.

Şarkılarıyla sıkça gündem olan genç şarkıcı yaptığı enteresan açıklamalarıyla da sıkça dikkat çekerken bazı tavırları yüzünden de eleştiriyor desek yeridir.

Şarkılarıyla sıkça gündem olan genç şarkıcı yaptığı enteresan açıklamalarıyla da sıkça dikkat çekerken bazı tavırları yüzünden de eleştiriyor desek yeridir.

Bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki'nin konseri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun ilk sebebi ünlü şarkıcının "özensiz" bulunan sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi üzerine söylediği sözler oldu.

Bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki'nin konseri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun ilk sebebi ünlü şarkıcının "özensiz" bulunan sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi üzerine söylediği sözler oldu.

"Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor." gibi diyen Tilki'nin açıklamasını burada vermiştik:

Kıbrıs'ta sadece bir jean pantolon ve sırtı açık bir bluzle hayranlarının karışına çıkan Aleyna Tilki'nin "rakkas" performansı ise apayrı bir olay oldu!

Kıbrıs'ta sadece bir jean pantolon ve sırtı açık bir bluzle hayranlarının karışına çıkan Aleyna Tilki'nin "rakkas" performansı ise apayrı bir olay oldu!

Eleştiri toplayan sahne performansını da buradan izleyebilirsiniz:

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Genesis Yinesis

Ulan onedio, ergenlere özel sırf patlatmalık kıç baş paylaşıyorsunuz yaa... Valla büyük sevap alıyorsunuz.