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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.06.2024 - 12:45

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Aleyna Tilki:

Aleyna Tilki:

Demet Akalın:

Demet Akalın:

İrem Derici:

İrem Derici:

Bülent Ersoy:

Bülent Ersoy:

Selen Görgüzel:

Selen Görgüzel:
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Buse Terim:

Buse Terim:

Zeynep Bastık:

Zeynep Bastık:

Ece Seçkin:

Ece Seçkin:

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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