Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Aleyna Tilki:
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Demet Akalın:
İrem Derici:
Bülent Ersoy:
Selen Görgüzel:
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Buse Terim:
Zeynep Bastık:
Ece Seçkin:
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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