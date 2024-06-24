Protez Saç Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Kobra Murat Enfeksiyon Nedeniyle Konserlerini Erteledi!
Protez Saç Yüzünden Başına Gelmeyen Kalmadı: Kobra Murat Enfeksiyon Nedeniyle Konserlerini Erteledi!
Hepimizin 'Kobra Murat' adıyla tanıdığımız Murat Divandiler, Onur Akay'a yaptığı açıklamasıyla sevenlerini epey üzdü. Yıllardır kullandığı saç protezi yüzünden sağlık sorunları yaşayan fenomen konserlerini de ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
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Roman müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat her açıklamasıyla manşetlerdeki yerini almaya devam ediyor.
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Şatafatlı giyimi, kadın matinelerindeki performansları derken sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ünlü fenomen bu sefer sevenlerini endişe ettiren bir haberle gündemde.
Yıllardır kullandığı peruğu yüzünden ciddi sorunlar yaşadığını belirten Kobra Murat, Onur Akay'a özel açıklamalarda bulundu.
Yakın arkadaşı Kobra Murat'ın protez saç bandı yüzünden enfeksiyon kaptığının altını çizen Akay konuya dair detayları anlattı:
“Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi."
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"Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”
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