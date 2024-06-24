Sevenlerini Korkuttu: Motor Üstündeki Ünlü Oyuncu İbrahim Çelikkol Kaza Geçirdi!
Sevenlerini Korkuttu: Motor Üstündeki Ünlü Oyuncu İbrahim Çelikkol Kaza Geçirdi!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol motoruyla geçirdiği kazayla gündeme geldi. Son saniye benzinciye girmek isteyen sürücünün direksiyonu kırması üzerine yere düşen Çelikkol yaraladı.
Kaynak: Hürriyet
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İbrahim Çelikkol bu sefer yeni projesi ya da özel hayatıyla değil sevenlerini korkutan bir haberle gündem oldu.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta talihsiz bir trafik kazası geçirdi.
Son dakika benzinciye girme kararı alan bir sürücü, orta şeritten sağa doğru ani bir hamle yaptı. Sürücü o sırada sağ şeritte motoruyla seyir halinde olan İbrahim Çelikkol’a çarptı.
Kazanın hemen ardından aracından inen sürücüyle beraber yaşananları görenler Çelikkol’a yardım etmek için koştu.
Düşme sonucu hem kaburgalarından vehem de omzundan hafif şekilde oyuncu Çelikkol'a yardıma gelen isimler arasında sevgilisi Natali Yarcan da vardı.
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Yarcan en yakın sağlık kurumuna götürdüğü sevgilisinin yaralarının ciddi ölçüde olmadığını söylemesi ise sevenelerine derin bir oh çektirdi!
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