Eşi Kadir Doğulu'yla Beraber Düğüne Giden Neslihan Atagül'ün Tuhaf Dansı Fena Dile Düştü!
Eşi Kadir Doğulu'yla Beraber Düğüne Giden Neslihan Atagül'ün Tuhaf Dansı Fena Dile Düştü!
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti geçtiğimiz günlerde Yeniköy’deki bir yalıda düzenlenen düğüne katıldı. Kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Atagül'ün bir tuhaf dansı da fena dile düştü.
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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Deniz" karakteriyle hayatımıza giren Neslihan Atagül'ün yıldızı "Fatih Harbiye", "Kara Sevda", ve "Sefirin Kızı" dizileriyle parladı.
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Son olarak Gecenin Ucunda adlı diziyle izleyenlerin karşısına çıkan Atagül, kariyeri kadar özel hayatıyla gündemden düşmeyen biri.
Kendisi, Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu bildiğiniz gibi. Bu ikilinin o zaman beri magazinin en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldığını söylemek yanlış olmaz.
Bu zamana kadar haklarında sayısız iddia duyduğumuz ikili son olarak Onur Akay'ın darp olayıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz günlerde Yeniköy’de bulunan bir yalıda arkadaşlarının düğününe katıldılar.
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Uçuş uçuş elbisesiyle epey dikkat çeken Neslihan Atagül'ün düğünde kendine müziğe kaptırıp delicesine dans ettiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Önce ünlü oyuncunun dans ettiği anları görelim...
Hadi gelin bir de yorumlara beraber bakalımm:
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