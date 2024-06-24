Tesettürden Çıktığını Duyuran "Betizmmm" Betül Demirkaya Tepkileri Cevapsız Bırakmadı!

'Bugüne kadar fikrimi, bakış açımı, yaşadığım ne varsa olduğu gibi sizlerle paylaştım, bugün de iyisiyle kötüsüyle kararıma saygı duyan, yaşadığı sürece hayatın kendisine ne getireceğini bilmediği için bir başkasını eleştirirken iki kez düşünen herkese teşekkür ederim. ❤️'