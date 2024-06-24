Tesettürden Çıktığını Duyuran "Betizmmm" Betül Demirkaya Tepkileri Cevapsız Bırakmadı!
Tesettürden Çıktığını Duyuran "Betizmmm" Betül Demirkaya Tepkileri Cevapsız Bırakmadı!
'Betizmmm' adını kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Betül Demirkaya tesettürü bıraktığını açıkladı. Bir kesim tarafından tepkilerin odağı alan fenomenden açıklama da gecikmedi.
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Kullandığı filtreler ve değiştirdiği sesiyle sosyal medyada kısa videolar çeken "Betizmmm" yani gerçek adıyla Betül Demirkaya gündemin öne çıkan ismi oldu.
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Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan fenomen yaptığı paylaşımlarla adını geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştı.
Sosyal medya profilindeki fotoğraf ve videoları kaldırdığı gözlerden kaçmayan fenomen tesettürden çıktığını duyuran bir paylaşım yaptı.
"Kalan hayatıma bu kararla devam edeceğim. Sizlerden de saygı duymanızı rica ediyorum" diyen Betizmmm şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya fenomeni bu kararının ardından aldığı güzel ve destekleyici yorumları hesabından paylaşarak sevgisini dile getirdi.
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Sadece olumlu değil, aldığı karar yüzünden bir kesimden de epey eleştiri toplayan Betül Demirkaya tepkilerin üzerine uzunca açıklamalarda bulundu.
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Betül Demirkaya kısa sürede gündem olan o kararının ardından 2. Sayfa'nın paylaşımına bu yorumu da bıraktı:
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ülkede neler oluyor siz insanları böyle konulardan eleştiriyor sunuz böyle olmak istemiş böyle olmuş
Haber değeri olmayan bir şeyi burada habermiş gibi servis etmenin saçmalığı. Kadınlar başörtüsünü takabilir, isterse çıkarabilir. Ne var bunda? Yani bu haber... Devamını Gör
Başörtülü daha güzelmiş ama kendi kararı, olabilir. Herkesin hayatı kendine