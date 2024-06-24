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Tesettürden Çıktığını Duyuran "Betizmmm" Betül Demirkaya Tepkileri Cevapsız Bırakmadı!

Tesettürden Çıktığını Duyuran "Betizmmm" Betül Demirkaya Tepkileri Cevapsız Bırakmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.06.2024 - 15:49

'Betizmmm' adını kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Betül Demirkaya tesettürü bıraktığını açıkladı. Bir kesim tarafından tepkilerin odağı alan fenomenden açıklama da gecikmedi.

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Kullandığı filtreler ve değiştirdiği sesiyle sosyal medyada kısa videolar çeken "Betizmmm" yani gerçek adıyla Betül Demirkaya gündemin öne çıkan ismi oldu.

Kullandığı filtreler ve değiştirdiği sesiyle sosyal medyada kısa videolar çeken "Betizmmm" yani gerçek adıyla Betül Demirkaya gündemin öne çıkan ismi oldu.

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan fenomen yaptığı paylaşımlarla adını geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştı.

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan fenomen yaptığı paylaşımlarla adını geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştı.

Sosyal medya profilindeki fotoğraf ve videoları kaldırdığı gözlerden kaçmayan fenomen tesettürden çıktığını duyuran bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya profilindeki fotoğraf ve videoları kaldırdığı gözlerden kaçmayan fenomen tesettürden çıktığını duyuran bir paylaşım yaptı.

"Kalan hayatıma bu kararla devam edeceğim. Sizlerden de saygı duymanızı rica ediyorum" diyen Betizmmm şu ifadeleri kullandı:

"Kalan hayatıma bu kararla devam edeceğim. Sizlerden de saygı duymanızı rica ediyorum" diyen Betizmmm şu ifadeleri kullandı:

'Bugüne kadar fikrimi, bakış açımı, yaşadığım ne varsa olduğu gibi sizlerle paylaştım, bugün de iyisiyle kötüsüyle kararıma saygı duyan, yaşadığı sürece hayatın kendisine ne getireceğini bilmediği için bir başkasını eleştirirken iki kez düşünen herkese teşekkür ederim. ❤️'

Sosyal medya fenomeni bu kararının ardından aldığı güzel ve destekleyici yorumları hesabından paylaşarak sevgisini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni bu kararının ardından aldığı güzel ve destekleyici yorumları hesabından paylaşarak sevgisini dile getirdi.
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Sadece olumlu değil, aldığı karar yüzünden bir kesimden de epey eleştiri toplayan Betül Demirkaya tepkilerin üzerine uzunca açıklamalarda bulundu.

Sadece olumlu değil, aldığı karar yüzünden bir kesimden de epey eleştiri toplayan Betül Demirkaya tepkilerin üzerine uzunca açıklamalarda bulundu.

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Betül Demirkaya kısa sürede gündem olan o kararının ardından 2. Sayfa'nın paylaşımına bu yorumu da bıraktı:

Betül Demirkaya kısa sürede gündem olan o kararının ardından 2. Sayfa'nın paylaşımına bu yorumu da bıraktı:

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Elif Tkdmr

ülkede neler oluyor siz insanları böyle konulardan eleştiriyor sunuz böyle olmak istemiş böyle olmuş

Mi. S

Haber değeri olmayan bir şeyi burada habermiş gibi servis etmenin saçmalığı. Kadınlar başörtüsünü takabilir, isterse çıkarabilir. Ne var bunda? Yani bu haber... Devamını Gör

güney Bati

Başörtülü daha güzelmiş ama kendi kararı, olabilir. Herkesin hayatı kendine