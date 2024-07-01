"Ben Türk'üm": Gurbet Kuşu Festivali'nde Konuşan Hadise Gurbetçi Olduğu İçin Zorbalandığını İtiraf Etti!
"Ben Türk'üm": Gurbet Kuşu Festivali'nde Konuşan Hadise Gurbetçi Olduğu İçin Zorbalandığını İtiraf Etti!
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16 Temmuz 1964 tarihinde Belçika ve Türkiye, arasında imzalanan ve Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştıran Göç Anlaşması'nın 60. yıl dönümü kapsamında "Gurbet Kuşu Festivali" düzenlendi.
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Belçika doğumlu olan şarkıcı Hadise de festivalde sahneye çıkan isimlerden biri oldu. Gurbetçi olmanın getirdiği yalnızlık ve özlem hislerine değinen başarılı şarkıcı ""Annem ve babam 1970'lerde Belçika'ya taşınıyorlar. Ben 1985'te doğuyorum. Orada okula gidiyorum." diyip şöyle devam etti:
"Tabii ki de iki dil arasındaki farklar inanılmaz. Flemenkçe konuşurken hatalarım çok oldu. Hatta hala 'Aksanından anlıyoruz buradan olmadığını' diyorlar. Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız."
Güzel bir okul dönemi yaşadığını dile getiren Hadise'nin "Gurbetçi olmak özlem demek. Bazen kalp kırıklığı demek. Belçika'da okurken bir Türk kızı olarak zorbalık yaşadım." sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"2009'da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da" diyerek aldığı tepkilere de değinip " O zaman da burada 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler. Belçika'da da 'Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?' dediler." ifadelerini kullandı.
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"Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere 'Kendini nereye ait hissediyorsun?' diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi kendime ait hissediyorum."
Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise gündem olan konuşmasını ise "Hepimizin bir hikayesi var. Ben Türk'üm, ne mutlu Türküm diyene." sözleriyle bitirerek alkış topladı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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