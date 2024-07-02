Mauro İcardi Eşinin Bikinisindeki Kedi Olmak İstedi: Wanda Nara'dan Yine Olay Olan Pozlar Geldi!
Mauro İcardi Eşinin Bikinisindeki Kedi Olmak İstedi: Wanda Nara'dan Yine Olay Olan Pozlar Geldi!
Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeyi sürdürüyor. Icardi, yine biraz fazla 'cesur' bulunan karelerini yayınlayan Wanda Nara'nın kalça fotoğrafına yaptığı yorumla yine ortalığı hareketlendirdi.
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Galatasaray'ın gönülleri fetheden golcüsü Mauro Icardi yeşil sahaların olduğu kadar magazin manşetlerinin de en çok konuştuğu isimlerden oldu. Nedeni elbette ki eşi Wanda Nara'yla olan ilişkisi ve paylaşımları.
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Yıldız futbolcuyla bir küs bir barışık yürüttükleri evlilikleriyle sıkça gündem olan Wanda Nara, müzik dünyasına da adım kararından sonra daha da göz önünde olmaya başladı.
Ünlü ismin çektiği klipler, dansları ve görenleri şaşkına çeviren kombinleriyle kısa sürede dikkat çeken Nara sosyal medyada da öne çıkar hale geldi.
Bunun paylaşımlarıyla başta Galatasaray taraftarı olmak üzere binlerce kişiye "yenge yeter artık!" dedirten Wanda Nara bir de +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığı haberiyle gündem olmuştu hatırlarsanız...
Yine Instagram hesabından arka arkaya yeni pozlarını paylaşan Wanda Nara kullanıcılara bir kez daha yaka silktirdi.
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Güneşlenirken çektiği kalçasını da seriye iliştiren Nara'nın bu karesi Mauro Icardi'yi epey etkilemişe benziyordu.
Bunu anladığımız nokta ise Icardi'nin eşinin bikisindeki Hello Kitty figürünü görüp de "Keşke o Kitty olsaydım..." yorumu oldu!
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
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