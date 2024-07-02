Mauro İcardi Eşinin Bikinisindeki Kedi Olmak İstedi: Wanda Nara'dan Yine Olay Olan Pozlar Geldi!

Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeyi sürdürüyor. Icardi, yine biraz fazla 'cesur' bulunan karelerini yayınlayan Wanda Nara'nın kalça fotoğrafına yaptığı yorumla yine ortalığı hareketlendirdi.