Belçika'daki "Pis Türk" Zorbalığını Anlatmıştı: Hadise "Karalama Kampanyası" Diyerek Tepkilere Sert Çıktı!
Belçika'daki "Pis Türk" Zorbalığını Anlatmıştı: Hadise "Karalama Kampanyası" Diyerek Tepkilere Sert Çıktı!
Türkiye ve Belçika arasındaki Göç Anlaşması’nın 60. yılı kapsamında düzenlenen festivalde yer alan isimlerden biri de Hadise olmuştu. Ünlü şarkıcı 'pis Türk' denilere zorbalığa uğradığı dönemleri anlatmasının ardından bir kesimin tepkisini çekti. Eleştirilere sessiz kalmayan Hadise'den sert bir çıkış geldi.
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Dillerden düşmeyen şarkıları, izleyenleri etkisi altına alan dans performansları ve çoğu kişinin çenesini yoran sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Hadise yaptığı her açıklamayla da manşetlere taşınıyor desek yeridir.
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Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştıran 1964 Göç Anlaşması’nın 60’ıncı yılı kapsamında düzenlenen Gurbet Kuşu Festivali’nde yer aldı.
Belçika doğumlu olan Hadise açılış töreninde geçmişinde yaşadığı zorlukları da ilk kez anlattı. Belçika’da “Pis Türk” denilerek zorbalığa maruz kaldığını anlatan ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede gündem oldu.
"Gurbetçi olmanın ne demek olduğunu biliyorum" diyen Hadise'den "Belçika’da okurken bir Türk kızı olarak elimden geleni yaptım. Annem ile babamı çok gururlandırdım ama o dönem zorbalık yaşadım mı yaşadım" açıklaması da geldi.
Bu konuşmasının ardından ülkemizde yaşanan mülteci krizinde tansiyonun yükselmesiyle belli bir kesimden Hadise'ye tepkiler yükselmeye başladı.
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Kendisine yönelik ağır eleştirileri "karalama kampanyası" olarak değerlendiren Hadise sessizliğini bozarak ateş püskürdü.
Hem Twitter (X) hem de Instagram hesabından açıklamasını paylaşarak tepkisini belli eden şarkıcı "Gurbetçi ve Mülteci arasındaki farkı herkesin bildiğine de eminim" çıkışı da geldi!
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