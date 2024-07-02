Belçika'daki "Pis Türk" Zorbalığını Anlatmıştı: Hadise "Karalama Kampanyası" Diyerek Tepkilere Sert Çıktı!

Türkiye ve Belçika arasındaki Göç Anlaşması’nın 60. yılı kapsamında düzenlenen festivalde yer alan isimlerden biri de Hadise olmuştu. Ünlü şarkıcı 'pis Türk' denilere zorbalığa uğradığı dönemleri anlatmasının ardından bir kesimin tepkisini çekti. Eleştirilere sessiz kalmayan Hadise'den sert bir çıkış geldi.