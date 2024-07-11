Eurovision 2024 İsrail Temsilcisi Eden Golan'dan İtiraf: "Yarışma Haftasında Kılık Değiştirmek Zorunda Kaldım"

İsrail'in Filistin'e uyguladığı orantısız şiddetin gölgesinde geçen Eurovision 2024'e dair paylaşımlar devam ediyor. Yarışma boyunca Yunanistan'dan Marina Satti, Hollanda'dan Joost, Portekiz'den Iolanda, İsviçre'den Nemo ve İrlanda'dan Bambie Thug'ın tepkisini çeken İsrail delegasyonu, yarışma bittikten sonra da konuşulmaya devam ediyor. İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan'ın son paylaşımı ise bir hayli şaşırtıcı!

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