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Eurovision 2024 İsrail Temsilcisi Eden Golan'dan İtiraf: "Yarışma Haftasında Kılık Değiştirmek Zorunda Kaldım"

Eurovision 2024 İsrail Temsilcisi Eden Golan'dan İtiraf: "Yarışma Haftasında Kılık Değiştirmek Zorunda Kaldım"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 21:56

İsrail'in Filistin'e uyguladığı orantısız şiddetin gölgesinde geçen Eurovision 2024'e dair paylaşımlar devam ediyor. Yarışma boyunca Yunanistan'dan Marina Satti, Hollanda'dan Joost, Portekiz'den Iolanda, İsviçre'den Nemo ve İrlanda'dan Bambie Thug'ın tepkisini çeken İsrail delegasyonu, yarışma bittikten sonra da konuşulmaya devam ediyor. İsrail'i temsil eden şarkıcı Eden Golan'ın son paylaşımı ise bir hayli şaşırtıcı!

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İsrail'i temsil eden Eden Golan ve İsrail delegasyonu, Eurovision 2024 boyunca tüm eleştiri oklarının hedefindeydi.

İsrail'i temsil eden Eden Golan ve İsrail delegasyonu, Eurovision 2024 boyunca tüm eleştiri oklarının hedefindeydi.

Yarışmanın başından beri yuhalanan Eden Golan, zorlu mücadeleyi ilk 10'da tamamlasa da sıkça konuşulmaya devam ediyor.

Yarışmanın başından beri yuhalanan Eden Golan, zorlu mücadeleyi ilk 10'da tamamlasa da sıkça konuşulmaya devam ediyor.

Dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İsrailli şarkıcı, yarışma haftasında Malmö sokaklarını turlarken zarar görmemek için peruk taktığını ve kılık değiştirdiğini itiraf etti.

Dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İsrailli şarkıcı, yarışma haftasında Malmö sokaklarını turlarken zarar görmemek için peruk taktığını ve kılık değiştirdiğini itiraf etti.

Golan, "Fotoğrafı çektiğim anda komik bir şeyler çektiğimi düşünmüştüm ama 2 ay geçtikten sonra baktığımda durumun aslında ne kadar korkutucu olduğunu şimdi görüyorum" dedi.

Golan, "Fotoğrafı çektiğim anda komik bir şeyler çektiğimi düşünmüştüm ama 2 ay geçtikten sonra baktığımda durumun aslında ne kadar korkutucu olduğunu şimdi görüyorum" dedi.

İsrailli şarkıcının itirafı Türkiye'deki Eurovision hayranlarının tepkisini çekti. İşte o paylaşımlar:

İsrailli şarkıcının itirafı Türkiye'deki Eurovision hayranlarının tepkisini çekti. İşte o paylaşımlar:
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twitter.com
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