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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 23:25

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

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1. Batı Avrupa'daki mülteci sayısı.

1. Batı Avrupa'daki mülteci sayısı.

2. Türkiye'nin 7 komşusunun alfabeleri.

2. Türkiye'nin 7 komşusunun alfabeleri.

3. Avrupa'daki deniz seviyesi 1000 metre azalsa ülkelerin sınırları.

3. Avrupa'daki deniz seviyesi 1000 metre azalsa ülkelerin sınırları.

4. Brezilya'nın bölgelerinin ülke popülasyonlarıyla olan uyumları.

4. Brezilya'nın bölgelerinin ülke popülasyonlarıyla olan uyumları.

5. Şili-Arjantin sınırına esprili bir gönderme.

5. Şili-Arjantin sınırına esprili bir gönderme.
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6. Evden içeri girerken ayakkabı çıkartanlar pembeyle gösterilmiş.

6. Evden içeri girerken ayakkabı çıkartanlar pembeyle gösterilmiş.

7. Zeytinyağı ve tereyağı karşılaştırması.

7. Zeytinyağı ve tereyağı karşılaştırması.

8. İran'ın etnik yapısı.

8. İran'ın etnik yapısı.

9. Ülkelerdeki en yaygın dinler.

9. Ülkelerdeki en yaygın dinler.

10. Bugüne kadar hiç kar yağmamış ülkeler.

10. Bugüne kadar hiç kar yağmamış ülkeler.

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