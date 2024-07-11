İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. Batı Avrupa'daki mülteci sayısı.
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2. Türkiye'nin 7 komşusunun alfabeleri.
3. Avrupa'daki deniz seviyesi 1000 metre azalsa ülkelerin sınırları.
4. Brezilya'nın bölgelerinin ülke popülasyonlarıyla olan uyumları.
5. Şili-Arjantin sınırına esprili bir gönderme.
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6. Evden içeri girerken ayakkabı çıkartanlar pembeyle gösterilmiş.
7. Zeytinyağı ve tereyağı karşılaştırması.
8. İran'ın etnik yapısı.
9. Ülkelerdeki en yaygın dinler.
10. Bugüne kadar hiç kar yağmamış ülkeler.
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