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"Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere": Beşiktaş Immobile Transferini Böyle Duyurdu!

"Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere": Beşiktaş Immobile Transferini Böyle Duyurdu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 22:10

İtalya'da Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen 34 yaşındaki İtalyan forvet Ciro Immobile sonunda Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, bir süredir futbolseverler tarafından heyecanla beklenen transferi sonunda duyurdu!

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Daha önce Serie A'da tam 4 defa gol kralı olarak 'Capocannoniere' ünvanını elde eden Immobile'de mutlu sona varıldı.

Daha önce Serie A'da tam 4 defa gol kralı olarak 'Capocannoniere' ünvanını elde eden Immobile'de mutlu sona varıldı.

Beşiktaş JK'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda Immobile transferi 4 defa 'Capocannoniere' yazılarak duyuruldu.

Atılan bir başka tweet'te ise "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Atılan bir başka tweet'te ise "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

4 kez kral tacı eşliğinde hazırlanan bir videoda ise Immobile transferinin ipuçları net bir şekilde görülebiliyor.

Bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu geçen sezon 43 maça çıktı ve 11 kez gol atıp 1 asist kaydetti.

Bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu geçen sezon 43 maça çıktı ve 11 kez gol atıp 1 asist kaydetti.
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Transferde gaza basan Beşiktaş daha önce de 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva ve 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista transferlerini duyurmuştu.

Transferde gaza basan Beşiktaş daha önce de 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva ve 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista transferlerini duyurmuştu.

Heyecan uyandıran Immobile transferi sonrasında soluğu X'te alan sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri ise şöyle:

Heyecan uyandıran Immobile transferi sonrasında soluğu X'te alan sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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