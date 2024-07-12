"Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere": Beşiktaş Immobile Transferini Böyle Duyurdu!
"Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere, Capocannoniere": Beşiktaş Immobile Transferini Böyle Duyurdu!
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Daha önce Serie A'da tam 4 defa gol kralı olarak 'Capocannoniere' ünvanını elde eden Immobile'de mutlu sona varıldı.
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Atılan bir başka tweet'te ise "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi" ifadeleri kullanıldı.
Bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu geçen sezon 43 maça çıktı ve 11 kez gol atıp 1 asist kaydetti.
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Transferde gaza basan Beşiktaş daha önce de 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva ve 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista transferlerini duyurmuştu.
Heyecan uyandıran Immobile transferi sonrasında soluğu X'te alan sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri ise şöyle:
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