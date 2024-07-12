"Camiasız Kalmayı Tercih Etti": Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Tepkiler

Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyip masadan kalkan Cenk Tosun, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'ye transfer oldu, Beşiktaş taraftarı bu transfere tepki gösterdi. Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atan milli futbolcuya Beşiktaşlılardan tepki büyük. İşte X kullanıcılarının Cenk Tosun'a verdiği tepkiler...