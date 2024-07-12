Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
"Camiasız Kalmayı Tercih Etti": Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Tepkiler

"Camiasız Kalmayı Tercih Etti": Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 00:09

Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyip masadan kalkan Cenk Tosun, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'ye transfer oldu, Beşiktaş taraftarı bu transfere tepki gösterdi. Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atan milli futbolcuya Beşiktaşlılardan tepki büyük. İşte X kullanıcılarının Cenk Tosun'a verdiği tepkiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'la yollarını ayıran Cenk Tosun, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayacak sözleşmeye imza attı. Önümüzdeki 2 sezonu Fenerbahçe'de geçirecek milli sporcuya Beşiktaş taraftarları ise tepki gösterdi.

Uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'la yollarını ayıran Cenk Tosun, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayacak sözleşmeye imza attı. Önümüzdeki 2 sezonu Fenerbahçe'de geçirecek milli sporcuya Beşiktaş taraftarları ise tepki gösterdi.

Daha önce "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, önceliğim Beşiktaş" diyen Tosun'un Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro'ya geçtiği öğrenildi.

Daha önce "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, önceliğim Beşiktaş" diyen Tosun'un Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro'ya geçtiği öğrenildi.

Cenk'i rakipleri Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş taraftarları ise Cenk'e tepkili. "Camiasız kalmayı tercih ediyorsa kendi bilir" diyen X kullanıcısı ve diğer kullanıcılar, tepkilerini şöyle dile getirdi:

Cenk'i rakipleri Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş taraftarları ise Cenk'e tepkili. "Camiasız kalmayı tercih ediyorsa kendi bilir" diyen X kullanıcısı ve diğer kullanıcılar, tepkilerini şöyle dile getirdi:
twitter.com

Tümer Metin de Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tümer Metin, "Madem Beşiktaş taraftarı çok büyük, affetmek de bir erdemdir" diyerek BJK taraftarına yıllar sonra seslenmişti.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın