"Camiasız Kalmayı Tercih Etti": Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Tepkiler
"Camiasız Kalmayı Tercih Etti": Fenerbahçe'ye Transfer Olan Cenk Tosun'a Beşiktaş Taraftarından Gelen Tepkiler
Beşiktaş'ın teklifini beğenmeyip masadan kalkan Cenk Tosun, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'ye transfer oldu, Beşiktaş taraftarı bu transfere tepki gösterdi. Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atan milli futbolcuya Beşiktaşlılardan tepki büyük. İşte X kullanıcılarının Cenk Tosun'a verdiği tepkiler...
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Uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'la yollarını ayıran Cenk Tosun, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayacak sözleşmeye imza attı. Önümüzdeki 2 sezonu Fenerbahçe'de geçirecek milli sporcuya Beşiktaş taraftarları ise tepki gösterdi.
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Daha önce "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, önceliğim Beşiktaş" diyen Tosun'un Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro'ya geçtiği öğrenildi.
Cenk'i rakipleri Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş taraftarları ise Cenk'e tepkili. "Camiasız kalmayı tercih ediyorsa kendi bilir" diyen X kullanıcısı ve diğer kullanıcılar, tepkilerini şöyle dile getirdi:
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