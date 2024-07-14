'En İyi Çıkış Yapan 11' Listesinde 3 Türk Birden: Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'a Övgü

Euro 2024'ü acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin 'Değerini Artıran 10 Futbolcu' listesine giren Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz bu kez yanlarına bizim 'Altın Çocuk' Arda Güler'i de ekleyerek bir başka önemli listeye daha girmeyi başardı!