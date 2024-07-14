'En İyi Çıkış Yapan 11' Listesinde 3 Türk Birden: Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'a Övgü
'En İyi Çıkış Yapan 11' Listesinde 3 Türk Birden: Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'a Övgü
Euro 2024'ü acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin 'Değerini Artıran 10 Futbolcu' listesine giren Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz bu kez yanlarına bizim 'Altın Çocuk' Arda Güler'i de ekleyerek bir başka önemli listeye daha girmeyi başardı!
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Euro 2024'te yarı finalin kapısından dönen A Milli Takım bizlere bir kez daha büyük bir milli gurur yaşattı.
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Her ne kadar 1-0 öne geçip de 2-1 yenildiğimiz Hollanda maçından sonra burukluk yaşasak da turnuva genelinde birçok yıldızımız dikkat çekmeyi başardı.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, milli takımda en çok öne çıkan yıldızlar arasındaydı.
Bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, İngiltere merkezli The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan "Euro 2024'te değerini artıran 10 futbolcu" listesine girmeyi başarmıştı.
Barış Alper ve Ferdi, yanlarına Arda'yı da ekleyerek bir başka önemli listeye daha dahil oldu.
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İspanya merkezli dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'nın hazırladığı 'Euro 2024'ün En İyi Çıkış Yapan 11'i' listesinde Ferdi, Arda ve Barış Alper de yer aldı.
Turnuvanın en sürpriz çıkışlarını yapan 11 isminin belirlendiği listede ayrıca Gürcistan'dan Mikautadze, İsviçre'den Ndoye ve Aebischer, Hollanda'dan Reijnders, Romanya'dan Ratiu, Slovenya'dan Bijol, Slovakya'dan Hancko ve Hollanda'dan Verbruggen yer aldı.
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